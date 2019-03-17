地震連4月次數驟降！專家「921前也這樣」　氣象局：拖很長就要小心

▲921地震時，台中市南區「德昌新世界」大樓塌陷。（圖／翻攝自維基百科／David 75610作品）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣位處多個板塊交接處，因此地震頻繁，平均每個月都會發生至少2000起地震，但去年9月至12月期間地震次數卻驟降，有學者指出可能是大地震的前兆。對此，氣象局也做出回應說，目前沒有科學根據可以證實，但時間真的拖很長就必須要特別小心。

據氣象局地震測報中心報告顯示，台灣地震次數從2018年9月至12月，短短4個月內次數驟降，本來每月平均2000起地震，卻只有1200、1300起左右，確實次數降低許多。

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台大地質系教授陳文山表示，台灣的斷層結構多又複雜，且每一條斷層都有活動周期，但地震不是平均分配的方式發生，因此還是要看斷層的活動情況而定。

▲2016年台南市永康區維冠大樓因地震倒塌，造成115人死104人輕重傷。（圖／記者林悅翻攝）



陳文山以921大地震舉例，車籠埔斷層再921前有30年沒發生過地震，但921後短短2年內卻發生了數萬次，因此數據都只能呈現出現象來參考，可以去合理懷疑會發生，但科學的角度確是說不通。

此外，北部本就少有地震，但年初卻在士林、金山等地區發生4起地震，「這點算是蠻異常」；陳文山說，未來是否會發生大地震，時間及地點都沒人會知道，但民眾還是要提高警覺，做好防災準備，不用太過恐慌。

據《蘋果日報》報導，中央大學應用地質研究所教授李錫堤表示，0206花蓮大地震便是相同情況，在地震發前的1年內，地震次數都偏低於平均值，已目前地震次數偏少的情況來說，「這不是好現象」。

▲氣象局地震測報中心主任陳國昌 。（圖／記者賴文萱攝）



對此，氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，現今沒有辦法以地震次數偏少就判定大地震要來，但921前確實地震偏少，發生之後才增多，不能說沒有這種案例發生，但也不能肯定兩者有一定的關聯。

陳國昌指出，倘若地震次數是「長期偏低」，假設1年或10個月以上，那真的要特別注意，但今年1月開始全台的地震次數也恢復正常值，民眾不需要過於恐慌，氣象局也將密切關注。

另外，氣象局也持續加強地震預警系統，透過加密測站以及修改預警測定，來減少整個作業的流程，目標將地震預警發出的時間從15秒縮短到10秒。