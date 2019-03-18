宜蘭中道中學51人上繁星　近半數高3生當大學新鮮人

▲宜蘭中道中學2019年學測表現亮眼，18日繁星推薦放榜後，將近半數的高3同學頓時升格大學新鮮人。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

中道2019年學測表現亮眼，多數學生都已規劃透過繁星推薦就讀大學。18日繁星推薦放榜後，將近半數的高3同學頓時升格大學新鮮人，大夥興奮得振臂歡呼，校內師長與同學也紛紛向他們祝賀。

宜蘭中道中學表示，該校是全國唯一連續3年（2016~2018年）繁星推薦錄取率高達9成的學校，2019年再度以高檔的錄取率獨占鰲頭！錄取人數共計51人，其中不乏台大、成大、政大、師大、中央、台北醫、中國醫、中山醫等頂尖名校；國立大學共16人，國立大學錄取率也維持2018年達3成以上之比例！錄取名單公布之際，教室內掌聲與歡呼聲不斷，校園內燃起了鞭炮，震天聲響為考上理想大學的同學們喝采。

請繼續往下閱讀...

中道中學2019年學測表現最佳的隗開眉，順利透過繁星推薦錄取台大財金系，她表示，心情正如她的名字「眉開眼笑」，能上台大是她國中小時期前完全無法想像的，但因機緣「轉換跑道」來中道就讀，讓她圓了自己的夢。

她說，原先是就讀人文國中小，是一個比較隨心所欲的環境，兩年多前在家人的建議下選擇中道高中，接觸了截然不同的教育與學習模式，也開始離自己設定的目標越來越近。「我國中會考的成績非常普通，但中道能讓我在短短兩年多提升了不少學習能量；我原本是比較不擅於時間規劃與閱讀理解的，但中道給我的栽培與訓練，讓我能很順利地考上夢寐以求的台灣大學！」