大學學測25、26日登場　考科改「5選4」仍有7成考生全考

▲大考中心11日開放媒體參觀闈場內空間規劃，並測試印刷、釘摺等機器設備。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

108學年學科能力測驗將在25日、26日登場，今年首度取消5科必考規定，改由考生依大學校系規定選考。大考中心11日指出，今年學測每位考生選考平均4.7科，仍有近7成考生選擇5科全考。選考5科有9萬8442人，選考4科有3萬7708人，選考3科有1440人，選考2科有538人，選考1科有262人。

大考中心指出，學測「試場分配表」及詳細地點已在今天公布，考生可至大考中心官網查詢，而各分區考場學校也將在24日下午 2 點至4點，開放考生查看試場。考試答案也將在26日下午5點公布英文、國文選擇題、社會選擇題參考答案，27日下午5點則公布數學、自然選擇題參考答案。

▲大考中心向媒體展示學測圍場環境，預定下周一開始入闈。（圖／記者林敬旻攝）

108學年度起學測科目改由考生自由選考，大學繁星推薦、個人申請及考試分發等管道，考生可5科選4科。根據大考中心統計，108學年報名人數共138390人，將分配在3409個試場，而各考科報考人數分別是，國文138248人、英文138071人、數學136379人、社會124227人、自然111775人。

大考中心提醒，由於學測從5科必考改為考生可選考，因此調整考科節次安排，有非選擇題型的國寫與英文，則分列在兩天考試；將多數考生可能選考的社會與自然分別移至兩天考試的最後一節。在考試時間安排上，國文（選擇題）80分鐘，國寫為90分鐘，英文與數學均為100分鐘，社會與自然均為110分鐘。

▲大考中心主任劉孟奇說明試卷裝袋。（圖／記者林敬旻攝）

大考中心也說明，這次學測期間遇上第 9 屆立法委員北市第 2 選舉區及台中市第 5 選舉區缺額補選，特別籲候選人在考試時間前後避免在試場（成淵高中、百齡高中、台中一中、台中二中）周邊宣傳廣播、遊行、舉辦活動等，以免影響考生交通及應試安寧。

