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川普推特語錄／民主黨跟他的夥伴「假新聞」　正用盡一切想讓多數人沉默

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▲▼ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普17日沒有安排公開活動，他從早上開始就在推特狂發牢騷說，像是《週六夜現場》這樣的節目，可以將所有時間全花在攻擊他，而且從來沒有提到「另一方（民主黨）」，其他的深夜談話節目也是如此，「聯邦選舉委員會和聯邦通信委員會應該調查一下這件事吧？」

►►川普推特語錄／參議員想太多　大家都知道邊境就是在緊急狀態
►►川普推特語錄／通俄門就是民主黨以為會贏　結果選輸了才找的藉口
►►川普推特語錄／參議院緊急狀態表決　如果有必要我會行使否決權！

▼讓珍妮•皮羅法官回來。激進左派的民主黨人跟他們最愛的夥伴假新聞媒體密切合作，正在書中用盡一切伎倆想讓我們國家的多數人沉默，他們全力針對比他們做得好的福克斯新聞主持人。

FOX必須保持堅定且強力反擊，不要再為了為了政治正確努力工作，這只會讓你失望，繼續為我們的國家而戰吧！失敗者們都想要你所擁有的，別讓給他們！強者成功，弱者死亡！

請忠於讓你們有今天的人民，繼續為塔克（Tucker）而戰、為珍妮•皮羅而戰。你的競爭對手都在嫉妒你－－他們都想得到你擁有的東西－－第一名！不要放在銀盤裡遞給他們，他們打敗不了你，只有你才能打敗自己！

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▼報導指稱，克里斯多福‧史迪爾備份了他的民主黨和不仁不義希拉蕊給錢的虛假且未經證實的信息，還有他從低評級的CNN處「觀察者送來的」信息。這就是讓我們被政治構陷的那些信息！

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▼真的令人難以置信的是，像是《週六夜現場》這樣的節目，不搞笑，沒智慧，可以將所有時間全花在攻擊同一個人（我）。一遍又一遍，從來沒有提到「另一方（民主黨）」，就像一個沒有後果的廣告，其他的深夜談話節目也是如此。

聯邦選舉委員會和聯邦通信委員會應該調查一下這件事吧？民主黨應該有勾結行為，當然是和俄羅斯！如此一邊倒的媒體報導，絕大部分是假新聞，（他們）很難相信我贏了，而且還不斷贏下去，52%的支持率，其中93%來自共和黨，抱歉嘍！

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關鍵字：川普,推特,共和黨,川普推特語錄

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