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川普指控：Google在幫忙解放軍　因為Google反對技術用在戰爭

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▲美國總統川普（Donald Trump）在美國「保守政治行動會議」（Conservative Political Action Conference, CPAC）。（圖／路透社）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前在推特上指責Google跟「中國軍隊合作」。雖然Google立刻做出了回應，「我們並未與中國軍方合作，我們正在跟美國政府進行網路安全、招募、與衛生保健的相關合作」。

事實上不只是美國總統川普，美國參謀首長聯席會議主席鄧福德（Joseph Dunford）在國會作證時也表示，Google在中國所做的工作，間接讓解放軍獲得利益。但他並未說明是哪些工作。

根據NBC報導，包括川普與美國軍方接連指控Google，原因就在於一項名為Project Maven的國防計畫，主要內容牽涉到AI與無人機的技術合作，結果遭到自家員工的反對，反對的原因是拒絕把技術運用在戰爭上。

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關鍵字：川普,鄧福德,解放軍,Google,谷哥,北美要聞,軍武,國際軍武

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