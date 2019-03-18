川普指控：Google在幫忙解放軍　因為Google反對技術用在戰爭

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）
記者林彥臣／綜合報導
美國總統川普（Donald Trump）日前在推特上指責Google跟「中國軍隊合作」。雖然Google立刻做出了回應，「我們並未與中國軍方合作，我們正在跟美國政府進行網路安全、招募、與衛生保健的相關合作」。
事實上不只是美國總統川普，美國參謀首長聯席會議主席鄧福德（Joseph Dunford）在國會作證時也表示，Google在中國所做的工作，間接讓解放軍獲得利益。但他並未說明是哪些工作。
根據NBC報導，包括川普與美國軍方接連指控Google，原因就在於一項名為Project Maven的國防計畫，主要內容牽涉到AI與無人機的技術合作，結果遭到自家員工的反對，反對的原因是拒絕把技術運用在戰爭上。
Google is helping China and their military, but not the U.S. Terrible! The good news is that they helped Crooked Hillary Clinton, and not Trump....and how did that turn out?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年3月16日