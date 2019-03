川普指控：Google在幫忙解放軍　因為Google反對技術用在戰爭

▲美國總統川普(Donald Trump)。(圖/路透社)



記者林彥臣/綜合報導

美國總統川普(Donald Trump)日前在推特上指責Google跟「中國軍隊合作」。雖然Google立刻做出了回應,「我們並未與中國軍方合作,我們正在跟美國政府進行網路安全、招募、與衛生保健的相關合作」。

事實上不只是美國總統川普,美國參謀首長聯席會議主席鄧福德(Joseph Dunford)在國會作證時也表示,Google在中國所做的工作,間接讓解放軍獲得利益。但他並未說明是哪些工作。

根據NBC報導,包括川普與美國軍方接連指控Google,原因就在於一項名為Project Maven的國防計畫,主要內容牽涉到AI與無人機的技術合作,結果遭到自家員工的反對,反對的原因是拒絕把技術運用在戰爭上。

Google is helping China and their military, but not the U.S. Terrible! The good news is that they helped Crooked Hillary Clinton, and not Trump....and how did that turn out?