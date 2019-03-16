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美前駐華大使芮效儉：擺弄一中框架台灣恐生戰

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▲▼ 台灣國旗,美國國旗,台美關係,美台關係。（圖／路透社）

▲台美關係。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

美中政策基金會與約翰霍普金斯大學國關學院14日聯合舉辦「美中關係40年」研討會，美國前駐華大使芮效儉（J. Stapleton Roy）在會上警告，如果在一中框架外行動，台灣可能成為美中交戰的引爆點。他還提到，美國有些人對台灣問題的敏感性與潛在風險認知不足，但擺弄一中框架「是非常危險的事情」。

芮效儉表示，美中可能不會為了南海幾個無人居住的岩石或淺灘爆發戰爭，但台灣「是一個特別的例子」；美中建交40年來，雙方在一個中國的框架下處理台灣問題，這也反映在三個聯合公報當中；當大陸以和平統一為基本政策，美國也以此為考量，台灣就不會是美中的交戰問題，反之在一中框架外行動，台灣就會是問題。

▼《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上，中共總書記習近平發表重要談話；總統蔡英文則在前一天的元旦談話，就兩岸關係提出「四個必須」。（圖／記者周書羽攝、新華社）

▲《告台灣同胞書》發表40周年紀念會，中共總書記習近平出席並發表重要講話，總統蔡英文則在前一天的元旦談話，就兩岸關係提出「四個必須」。（圖／記者周書羽攝、新華社）

芮效儉指出，有些美國人以為可以擺弄一中框架來改善某些事情，例如提高美台訪問層級、加強軍事合作，但卻很少看到給予這些想法負面後果的分析，實際上這些想法也不符合台、美、中的利益。他還強調，大陸已經言明台獨是戰爭問題，如果美國不當一回事，並且提供台灣走向獨立的勇氣，將會產生美中軍事對抗的條件。

芮效儉直言，美國希望在國際上為台灣爭取空間，但是在一個中國的框架下進行，如果在框架外談論台灣的國際空間，等於是在談論台獨。他話鋒一轉表示，台灣多數人傾向維持現狀，蔡英文也在競選時表態維持現狀，但事實上她「並沒有維持現狀」，因為其拒絕一中框架。

芮效儉說，大陸似乎已對和平統一感到不耐煩，但又無法在台灣營造更多支持統一的情緒，而且對台灣民意的認知程度也不足夠，如果想讓和平統一發生「就必須勸說台灣人民」，因為這關乎人民的利益。他建議，大陸在處理兩岸問題上「不應該失去耐心」，否則將與美國改變對台手法一樣危險。

▼芮效儉。（圖／翻攝自中評社）

美國前駐華大使芮效儉。（圖／翻攝自中評網）

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