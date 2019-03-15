川普推特語錄／參議院緊急狀態表決　如果有必要我會行使否決權！

▲美國總統川普。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國聯邦參議院今天將表決是否駁回總統簽署的國家緊急狀態，部分共和黨人「倒戈」投向民主黨陣營。川普總統今天早晨在推特上疾呼，眼前的問題就是邊境安全和犯罪問題，呼籲共和黨人團結一致，並揚言將動用總統否決權。

►►川普推特語錄／參議員想太多 大家都知道邊境就是在緊急狀態

►►川普推特語錄／專業機師變得不再是必須的 反而科學家才不可或缺

►►川普推特語錄／永久的實施夏令時間 對我來說是OK的！

▼共和黨參議員為今天的決議投下的票就是投給Nancy Pelosi、犯罪以及開放邊界民主黨！

▼著名的法律學者都同意，我們在南部邊境採取行動宣布國家緊急狀態，保護美國人民的行為，不僅符合憲法，也得到國會非常明確的授權。如果，以後國會想要修法，我完全支持，但現在的問題就是邊境安全和犯罪！別跟著Pelosi投票！

▼國家農業日快樂！

▼民主黨人是「邊境否定者」。他們拒絕正視或承認我們在南部邊境發生的死亡、犯罪、毒品與人口販賣！

▼我的政府期待與聯合王國就一項大規模貿易協議進行協商。潛力無窮！

▼參議院今天針對邊境安全和已經開始主要建設工程的邊境牆，進行重要的國家緊急狀態表決。如果有必要，我準備行使我的否決權。南部邊境是國家安全與人道主義的惡夢，但這很容易解決！