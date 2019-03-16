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川普推特語錄／通俄門就是民主黨以為會贏　結果選輸了才找的藉口

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

川普總統今天在推特上抱怨，既然特別檢察官穆勒在被任命時就知道也承認根本沒有犯罪問題，那麼他根本就不該被任命，也不會有「穆勒調查」這種非法且利益衝突的調查出現。另外，他也針對紐西蘭槍擊案受害者致上慰問哀悼之意。

►►川普推特語錄／參議院緊急狀態表決　如果有必要我會行使否決權！
►►川普推特語錄／參議員想太多　大家都知道邊境就是在緊急狀態
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▼我想謝謝所有偉大的共和黨參議員，他們勇敢地投票支持強力邊境維安和邊境圍牆。這將會協助我們阻止犯罪、人口販運和毒品進入我們國家。看著，當你們回到你們自己的州，他們將會比以前更愛你！

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▼所以，既然特別檢察官穆勒被委任時，就知道並承認「零犯罪」事實，既然此一委任是基於偽造的公文（老騙子希拉蕊付錢的），還有現在不名譽的Andrew McCabe（他和他的無犯罪陳述），那麼，特別檢察官就根本不該被任命，也不該有穆勒調查。這是不合法且有利益衝突的犯罪調查。通俄門就是民主黨本來以為會贏，結果選輸了才找來的藉口！這種事永遠不該發生在總統身上！

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▼「新證據表明，歐巴馬時代的FBI、DOJ和CIA團隊都共同合作暗中監視（和想除掉）川普總統。從2015年開始都是。」Peter Strzok的這份證詞是毀滅性的。希望穆勒調查能涵蓋這點。@OANN @foxandfriends

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▼猶太人出走運動鼓勵猶太人離開民主黨。完全不敬！共和黨敞開雙臂等待著。記住耶路撒冷（美國大使館）和可怕的伊朗核協定！@OANN @foxandfriends

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▼我把最誠摯的同情和祝福送給遭逢清真寺恐怖屠殺的紐西蘭人民。49位無辜民眾就這樣死去，還有許多人重傷。美國與紐西蘭站在一起，做一切能做到的事。上帝保佑所有人。

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關鍵字：川普,推特,北美要聞

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