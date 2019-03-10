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榮獲十大好展覽！台中國美館「大自然奇幻的光影」筆下台灣如史詩

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▲▼ 榮獲十大好展覽！台中國美館「大自然奇幻的光影」筆下台灣如史詩（圖／國立臺灣美術館 、文化部提供）

▲《林惺嶽：大自然奇幻的光影》曾榮獲臺灣10大公辦好展覽！（圖／國立臺灣美術館 、文化部提供，以下同）

記者林育綾／綜合報導

台中國立臺灣美術館與高雄市立美術館共同合作策劃《林惺嶽：大自然奇幻的光影》展，去年底首站在高雄，榮獲年度「十大公辦好展覽」的美譽！今年3月移師的台中展出，國美館特別用不同角度，將展覽結構重新脈絡化。藝術家林惺嶽在繪畫領域深耕50年，不斷超越自我，在他筆下的台灣土地宛如史詩、動人心魄，讓觀眾透過他的視野重新感受母土的魅力！

▲▼ 榮獲十大好展覽！台中國美館「大自然奇幻的光影」筆下台灣如史詩（圖／國立臺灣美術館 、文化部提供）

▲文化部長鄭麗君部(右4)、藝術家林惺嶽(左4)及(左起)文化部藝術發展司司長張惠君、立委黃國書、林惺嶽夫人、國立臺灣美術館館長林志明、高雄市立美術館館長李玉玲、國立臺灣美術館副館長陳昭榮合影。

《林惺嶽：大自然奇幻的光影》展在9日於台中國美館舉行開幕式，文化部長鄭麗君及多位藝術家、重要人士也到場支持。80歲的林惺嶽不僅是卓越的藝術家，還身兼藝評家、史論家、藝術教育工作者、策展人等多重身份，可說是傑出的高齡斜槓人。他在繪畫創作領域深耕50多年，始終堅持走自己的路，並以旺盛的創作力展現了獨具一格的人文關懷和文化信念。

文化部長鄭麗君表示，林惺嶽是一位不斷超越自我、對藝術抱持永無止盡追求的藝術家前輩，他對臺灣的熱愛獨一無二，呈現的作品包含主客觀的描述。透過他的作品，能讓我們找回台灣的另一種面貌。

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國美館林志明館長則提到，林惺嶽的創作具有豐饒渾厚的生命氣象，透過色彩、精彩的光影，表現一種溫厚、踏實、浸潤身心的感性穿透力，能感受到對台灣土地刻骨銘心的濃厚情感，也讓台灣的風土民情，透過藝術達到進一步的提升，創造出不可磨滅的形象。

▲▼ 榮獲十大好展覽！台中國美館「大自然奇幻的光影」筆下台灣如史詩（圖／國立臺灣美術館 、文化部提供）

▲80歲的林惺嶽不僅是藝術家，還身兼藝評家、史論家、藝術教育工作者、策展人等多重身份，可說是傑出的高齡斜槓人。

林惺嶽1939年出生於台中，自1965年國立師範大學美術系畢業後，發展出神秘氛圍的超現實畫風，這段時間他用詩性的孤寂荒境，呼應戰後至1980年台灣社會憂鬱、苦悶的時代人心。到了1980年中期，他的創作風格從「超現實幻境」逐漸過渡到「現實的山水題材」，開始踏遍台灣的山川、溪流與海岸，完成了一系列以本土自然百態為主題的創作，藉由壯美的巨山、飛瀑、野溪，隱喻解嚴後台灣民間湧動的生命能量。

2010年後，林惺嶽以70以上之齡反其道而行，登上高空作業車揮灑彩筆，履履挑戰數千號以上的巨型繪畫，在帕金森氏症與癌症的輪番侵襲中，以堅強的意志力、精采且多產的作品，對身體諸多病痛施以最強悍的反擊，展現老驥伏櫪、志在千里的壯心。

▲▼ 榮獲十大好展覽！台中國美館「大自然奇幻的光影」筆下台灣如史詩（圖／國立臺灣美術館 、文化部提供）

▲在他筆下的台灣土地宛如史詩，讓觀眾重新感受母土的魅力！

《林惺嶽：大自然奇幻的光影》深刻呈現他畢生對「自然」這個繪畫主題所傾注的觀察與詮釋。經由他各階段的精采作品，亦可以深入理解如何以風景為文本，透過專屬於個人的特殊視角，反映出台灣在地的真實與人文脈動。

展覽集結了林惺嶽近年來動人心魄的大型創作，這些作品以其巨大的尺幅、恢宏的結構、精采的光影及瑰麗的色彩，塑造了繪畫的史詩性。觀者將經由這些壯闊的畫面，深刻的感受到筆下台灣母土的魅力，展覽將從即日起至6月9日，於國美館101、102展覽室展出。

國立臺灣美術館
地址：台中市西區五權西路一段2號
《林惺嶽：大自然奇幻的光影》自即日起展出至6月9日

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關鍵字：國立臺灣美術館,台中旅遊,林惺嶽,高雄市立美術館,美術館,畫展,台中美術館

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