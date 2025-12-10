　
社會 社會焦點 保障人權

小客貨車撞死行人！獲家屬原諒肇事駕駛盼緩刑　法官不准原因曝

仁愛大安路口,斑馬線標字,箭頭提示行走注意方向,仁愛路,大安路,行人安全,望左（Look Left）,望右（Look Right）,注意左右來車,提示效用,行人,過馬路（示意圖／ETtoday資料照）

▲江姓男子撞死行人，雖獲被害人家屬原諒，法官仍認為不宜給緩刑。（示意圖／ETtoday資料照，非本案事發地點)

記者郭玗潔／台中報導

江姓男子駕駛小客貨車行經台中市神岡區中山路一處路口，不慎撞死人行道上的張姓女子，被依過失致死罪起訴。一審法官依過失致死罪判江8個月徒刑。江男上訴，表示他已取得被害人家屬原諒並賠償，且要養家還身揹2、3百萬貸款，若入獄恐家庭會陷入困境，但二審法官認為，他未禮讓行人撞死張女依法應加重量刑，若給緩刑不符合社會公益，改判他6月徒刑。全案還可上訴。

判決指出，江男於2024年7月3日19時21分許，開著小客貨車沿台中市神岡區中山路行駛，經過豐社一街交岔路口的行人穿越道時，撞上正穿越路口的張姓女子，造成張女重傷，送醫不治身亡。江男肇事後留在現場向警方自首，全案依過失致死罪起訴江男。

台中地院審理，法官認為江男未遵守交通規則「暫停禮讓行人優先通行」，導致張女身亡，應依道路交通管理處罰條例加重其刑。另外江男主動向到場員警坦承肇事，則符合自首減刑條件，再審酌江男和被害人家屬達成調解、先前也曾因駕駛業務過失致死遭處7月徒刑、獲緩刑等情，依過失致死罪，判處8月徒刑。

江男上訴表示，自己已在同年11月27日於台中地院取得被害人家屬原諒，雙方達成民事和解，他已盡最大能力彌補損害，且未來行車也會更加小心，絕不再犯。他現在從事室內裝潢裝修工程，受景氣影響收入有限，還須扶養妻兒、母親和岳父母，更身揹2、3百萬元的房貸與車貸，若他入監服刑，家庭經濟恐怕會陷入困境，原量刑實在過重，請求法官撤銷原判決。

台中高分院審理，法官認為張女雖於號誌綠燈穿越行人穿越道，但隨後號誌轉為紅燈，張女並沒在適當位置停等綠燈行向車輛通過以避免危險，經台中市車輛行車事故鑑定委員會認定為肇事次因，一審判決未審酌張女也有過失，因此撤銷原判決。

不過法官也指出，汽車駕駛未禮讓行人優先通過，導致人受傷或死亡，依法應加重其刑，而江男沒有注意車前狀況，也沒有讓行人穿越道的張女先通過，造成張女不可回復的生命法益損害，若給江男緩刑，難以填補被害人家屬的感情傷害，不符社會公義，且認為江男雖經歷此偵審程序，仍不足以達刑罰目的，不宜宣告緩刑，仍判他6月徒刑。可上訴。

12/08 全台詐欺最新數據

525 2 3805 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台中過失致死法院判決交通事故刑事案件

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

