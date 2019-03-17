柯P訪美》美國「不討厭他就好」　柯營：走出去就是正面

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲16日啟程訪美，不同於國民兩黨，訪美對毫無外交基礎的柯陣營來說完全陌生，不只如此，柯文哲對美方來說也僅是急速竄起的政治紅人，其餘可說是完全不認識。對於柯文哲和美方的互動，柯營評估，「不討厭他就好」，沒有特別期待美國會不會支持柯；幕僚還提到，只要走出去就是正面，走出去對於柯、對於國家、對於市政，都是正面，多去交流是應該的。



對於訪美勢必會被追問的兩岸立場態度，柯文哲日前曾說，「題目都知道，但答案想不出來」。如今柯文哲在接受專訪時，再度拿出「5個互相」，互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解，預期仍會以此論點與美方進行交流。



至於會不會不夠明確？幕僚坦言，這要跟美國互動後才知道，但回過頭說，只要市長走出去就是正面的，走出去對於柯、對於國家對、於市政都是正面，多去交流是應該的。



幕僚表示，美國確實是一直問柯文哲要不要選總統，「美國會不會支持他選總統？大家都想問這個，他都還沒宣布美國當然不會說要不要支持他」；柯營評估，只要「不討厭他就好」，走出去讓大家認識他，沒有特別期待美國會不會支持他。



現階段柯文哲仍舊每天專注在市政上，晨會仍是砲火四射直指施政弊端，「他最記掛的還是市政」，畢竟他仍舊是市長的身分。幕僚說，儘管很多人希望柯文哲選，但他還是把自己還是當市長，而從幕僚角度，這已經是一個很好的領袖特質，「勇於負責、要有肩膀、要負責任，帶領大家走出不一樣的路，我們比較希望他在美國人面前呈現的是這一塊，他確實就是，這是他的本質。」