只見過一次也下手！噁男闖屋猥褻醉女　摸到經血竟喊「可惜」

▲醉女躺床竟遭撲身猥褻，謝姓男子摸到經期才罷手，閨蜜隔天陪報案。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

新北正妹小芬（化名）與閨蜜夜唱，未受邀的謝男卻不請自來，散場見她醉酒沒帶鑰匙，先搶走包包與手機，狂打電話逼閨蜜送她回家。小芬被帶回社區後，他一路尾隨進屋，以抽菸為由久留不走，趁她躺床休息時撲上身，強摸胸部並伸手觸碰下體。士林地院審理後，依強制猥褻罪判11月。

判決指出，2024年11月3日晚間，小芬與閨蜜在連鎖KTV夜唱，謝男原本沒受邀，卻突然出現在包廂，散場後小芬打算先到閨蜜家休息，但謝男先一步把她的包包和手機拿走，之後用她手機連續撥打20多通電話，反覆要求「叫她下來，我載她回家」。閨蜜覺得情況不對，後來乾脆不接，他又改打給另一名閨蜜，要求把小芬送回社區。

第二名閨蜜將小芬送至大門口後離開，但小芬進電梯時發現謝男竟一路跟著上樓。她回到家後頭暈欲睡，只想休息，謝男卻以抽菸為由進屋久留不走。

小芬躺到床上時，謝男突然撲上身壓住肩膀，強吻未果後伸手摸胸、再一路往下摸進內褲。小芬供稱，他摸到經血後才停手並說「可惜」，接著離開。

隔天小芬情緒仍不穩，向2名閨蜜啜泣講述經過，在她們陪同下前往派出所報案。法院調閱3人的對話紀錄，內容與事證一致，且小芬出庭作證時哽咽停頓，情緒反應與性侵被害人常見狀態相符。

謝男全案否認犯行，但法院認為他深夜強行介入返家動線、尾隨上樓並趁醉侵害，說法難採信，依強制猥褻罪判處有期徒刑11月，全案可上訴。

