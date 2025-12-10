「酒駕3次不算多」駕駛求免入監　法官打臉：1次就嫌多

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿哲（化名）酒駕3次，必須入監服刑4個月，但他認為「僅酒駕3次，次數不多」，縱使有可能再犯，發監執行卻會對他的生活造成巨大衝擊，所以希望能易科罰金或易服社會勞動。桃園地院法官直接打臉阿哲，直指酒駕就算只有1次也嫌多，最終裁定駁回。

▲阿哲酒駕3次，必須入監服刑4個月。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲過去有2次酒駕紀錄，今年因第3次酒駕，被法院判處有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元；執行檢察官認為他雖然不是10年內3犯酒駕，但前2次的易刑處分明顯沒有讓他記取教訓，所以不同意讓他易科罰金。

阿哲向法院聲明異議，他強調，自己已經坦承犯行、深感悔悟，因為一時不慎才會觸法，況且他僅僅酒駕3次，與其他案件6次、8次相比，難謂有任何漠視用路人往來公共安全的情狀，根本是受到檢方惡意刁難。

阿哲還提到，雖然他恐有再犯的可能，但如果發監執行，他不僅會失去工作，對生活衝擊巨大，還有可能因為長期接觸犯罪者，而對身心造成影響，所以希望能夠易科罰金或易服社會勞動。

不過，桃園地院法官認為，阿哲對酒駕案件的態度和認知是「僅僅只有3次」、「難謂漠視公共危險」、「恐有再犯之可能」，但酒駕就算只有1次，仍嫌過多，萬一發生交通事故造成傷亡，被害人豈能如同阿哲一樣有「3次」的機會。

法官表示，如果讓阿哲易刑，等同向民眾宣告「酒後駕車只要繳罰金或社會勞動就沒事了」的不良觀念，有悖於刑罰的一般預防作用，加上檢方裁量並無違誤，也沒有違反比例原則，最終不採信阿哲的說詞，裁定駁回，全案仍可抗告。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。