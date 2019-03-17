日賣1000隻仁武烤鴨！水泥車撞破牆「5秒驚逃」　客廢墟中照排隊

社會中心／高雄報導

高雄仁武烤鴨名店發生恐怖撞車意外，16日中午一輛混凝土預拌車疑似煞車失靈，輾過路邊7輛機車，撞推白色休旅車破牆衝進烤鴨店裡，店員看到嚇喊「快跑」，排成直線隊伍的20人瞬間散開逃亡，但15歲蕭姓國中女生跑不開了，慘遭夾擊，造成3人受傷，沒想到事故後店家生意照做，客人也照買單。據悉，烤鴨店每到假日必排隊，可以賣出上千隻，還會有人專程搭高鐵來買。

事發於16日中午12時許，水泥車行經鳳仁路時，疑似煞車失靈，突然失控輾爆路邊7輛機車、2支路燈，當時仁武烤鴨店2名員工正在桿麵皮，發現水泥車先撞了一輛車後一路衝過來，也沒有剎車跡象，「客人很多，我馬上叫大家趕快跑！」隨即尖叫聲四起，一陣天搖地動後，停在店側的白色休旅車，被猛撞衝破牆，卡進店內工作檯才停下，後車尾瞬間撞扁。

坐在車內的女駕駛根本來不及逃，硬生生被塞進店裡，事後下車查看，不敢相信眼前景像，車子竟被一路推衝破牆壁，撞毀工作台才停下來「我聽到聲音的時候，已經被推著進來，一直到撞了停在定點的時候，我才讓乘客下來。」自己腰、頸也受傷。因為休旅車過年前才花80幾萬元買下，本來還想開UBER賺點錢，載客人到烤鴨店朝聖，竟莫名被水泥車撞爛。

為了吃烤鴨差點連命都沒，女駕駛說，到時候要看保險公司怎麼賠，「我根本就不知道，我這樣也沒辦法上班。」驚魂未定地說等等還要去收驚。還有一對父女也幸運逃過一劫，爸爸當時帶著女人正在排隊，「我看到的時候大概距離還有30公尺，我叫我女兒的時候，她已經跑不開了，被桌椅擠壓…」

警方調查，事故共波及3人受傷，包含水泥車68歲蔡姓駕駛、休旅車上乘客28歲游姓女子以及15歲蕭姓國中女生，分別送往長庚、榮總，幸已無大礙。蔡姓駕駛供稱，當時行經烤鴨店前，不知何故突然煞車失靈，怕波及人車，趕緊將車撞向路旁人較少的停車場，經查酒測值為零。

事發後店家為了維護秩序，仍發號碼牌繼續做生意，客人也不在意地排隊。老闆事後拍下店內慘況PO文報平安，指出財損非常嚴重，需要花上幾天時間修復整理，預計要在約4天後、20日才會再新重開始營業，損失初估40萬元起跳。

據悉，仁武烤鴨店在當地非常有名，創立至今已30年，10年前搬至新址，最紅的就是一鴨二吃，還有特別的香酥全鴨，平日生意就很好，一天至少賣出400隻，以全鴨520原來算，一天營業額至少20萬元起跳，假日更是可以賣到800至1000隻，一開店馬上就開始排隊，甚至有客人專程搭高鐵來，買了3000元烤鴨回去吃。