「喪屍菸彈」入侵陸軍！八軍團醫務兵判拘40天　還被勒令退伍

▲蔡姓上兵向藥頭購買喪屍菸彈遭查獲送辦，判處拘役40日。（示意圖非當事人／記者李毓康攝）

記者潘鳳威／高雄報導

陸軍第八軍團傳出士兵施用毒品事件，一名蔡姓上兵於服役期間攜帶含依托咪酯(俗稱喪屍菸彈)的電子菸彈入營，遭安檢人員查獲送辦。法院依毒品危害防制條例判處蔡男拘役40日。軍方也依規將其勒令退伍。

判決書指出，陸軍第八軍團第四地區支援指揮部蔡男於2023年10月12日入伍，在衛生營擔任醫務上兵。2025年5月21日凌晨4時許，他透過通訊軟體向一名不知名藥頭，以每顆3000元、買五送一的方式購買了6顆含有依托咪酯成分的電子菸彈，並在高雄市某社區大樓完成交易。

隔(22)日下午4點40分許，部隊在營內進行安全檢查時，蔡男主動從個人包包中拿出電子菸主機、3顆尚未吸食完的毒品菸彈及2顆已使用完的空菸彈交給檢查人員。部隊隨即扣下相關物證並通報憲兵介入偵辦。經鑑驗確認，電子菸主機與菸彈均含有依托咪酯成分。蔡男之後被移送橋頭地檢署並遭起訴。

橋頭地方法院法官審理後認為，蔡男身為現役軍人，本應守法、維護軍紀，卻仍向來路不明的藥頭購買含毒菸彈，其行為不僅破壞軍紀，也增加毒品流入軍中的風險，難以容許。不過，法官考量其教育程度、犯後態度良好、無前科、持有量有限且未涉及販賣等情節，依毒品危害防制條例判處拘役40日，得易科罰金，並遭軍方勒令退伍。