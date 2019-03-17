　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高票落選　陳滄江兌現選前承諾：永遠退出政壇

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 金門立委補選候選人陳滄江 。（圖／翻攝自臉書）

▲陳滄江。（圖／翻攝自臉書，下同）

政治中心／綜合報導

本次金門立委補選結果出爐，無黨籍候選人陳玉珍在6位候選人中以黑馬之姿當選，贏過呼聲極高的國民黨候選人洪麗萍與無黨籍的陳滄江。而選前喊出選輸就退出政壇的陳滄江，在確定落選後，於16日晚間表示，「將會兌現選前的承諾，永遠退出政壇，小板凳服務處也就此完成歷史性的任務，劃下熄燈號。」

金門縣本次立委補選共有6位候選人，包括國民黨洪麗萍、退出民進黨的陳滄江、無黨籍陳玉珍、牙醫師盧冠宇、前金湖鎮長蔡西湖，以及「金門高粱黨」黨主席洪志恒。陳滄江因不滿民進黨執政以來的政策，去年8月時決定脫黨參選，在這次選舉中也大打「落選就退出政壇」的口號以示決心，同時也強調自己沒有政黨的包袱，希望鄉親給他一個服務的機會。

▲▼ 金門縣立委補選候選人陳滄江 。（圖／翻攝自陳滄江臉書）

然而陳滄江卻以6,020票，輸給得到7,117票的陳玉珍，隨後他也在臉書上表示，「江哥接受選民的抉擇，感謝支持者一路的關心陪伴，我也要感謝陪我一起努力打拼的各位夥伴。今晚的結果，無論你感到難過還是遺憾，我們都坦然接受這個結果。」

陳滄江說，雖然自己輸了選舉，但「我們不是一無所有」，他在這趟旅程上，有大家的陪伴、支持就足夠了。「謝謝大家，讓我有機會開啟這趟幾乎不可能的旅程。江哥將會兌現選前的承諾，永遠退出政壇，小板凳服務處也就此完成歷史性的任務，劃下熄燈號。無論你今天的選擇是什麼，江哥都深深感恩、感謝大家。」

針對陳滄江要永遠退出政壇，支持者們不捨地在底下留言，「金門永遠少了一個有良心的政治人才，可惜」、「江哥，加油，保重，先好好休息一下、「江哥你是最棒的！我們以你為榮！」、「學長～我們沒有輸，還贏的很漂亮」、「好漢子，提得起，放得下」、「江哥不要走」、「金門還有很多人需要您，續予加油喔！」

▼陳滄江宣布永遠退出政壇。（圖／翻攝自陳滄江臉書）

▲▼陳滄江宣布永遠退出政壇。（圖／翻攝自陳滄江臉書）

【316立委補選看這邊...】

► 藍綠決戰316　《ETtoday新聞雲》4地連線即時開票

【想看更多立委補選相關新聞】

► 賴神守住台南最後一口氣　郭國文自行宣布勝選！
► 鄭世維宣布立委敗選　「韓流」難吹綠營鐵票
► 激戰中台灣！　彰化國民黨柯呈枋自行宣布當選
► 金門無黨「戰將」陳玉珍奪5千票　自行宣布當選！
► 衝破5萬票門檻　余天自行宣布當選

ET快訊
太陽、大聲軍中近況曝光！粉絲哭：希望你們在身邊
翹腳會損傷精子！醫曝5項恐怖後果　網驚：腳瞬間放下

關鍵字：陳滄江,316補選,金門

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

金門首位女立委！高學歷黑馬陳玉珍：承諾改善離島醫療

人物／抗議國民黨不公　金門陳玉珍脫黨勝出：立委不是選投票部隊

快訊／金門無黨籍陳玉珍票數一路領先　陳滄江、蔡西湖緊追在後

金門六搶一！洪麗萍偕國會男神造勢　陳滄江「落選退政壇」以示決心

第二波立委補選登記截止　台南6搶1戰況最激烈

馬英九赴金門挺楊鎮浯：金門的選舉就是「藍綠對決！」

金門議員陳滄江哽咽宣布退黨　民進黨不捨與遺憾

縣議員陳滄江宣布退黨、退選！　金門唯一「綠點」消失

台灣金酒高粱祕方外流大陸？議員直指有人「牽線」洩密！

獨派人士同機柯文哲不抗議　童仲彥爆：已變柯粉幫拍照

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！　哽咽「我想愛你一輩子」擁吻甜炸

台中傳女司機遭襲胸！哭喊不要　59秒地獄影片網怒：人渣快肉搜

黃健瑋躺楊謹華胸膛喊：溫暖！　火熱床戲「我被你弄累了」

行人讓機車？高雄伯傻站斑馬線　騎士人行道上集體闖紅燈右轉

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓練中」萌到爆

誤投飯錢！弟盯「公車錢筒」手抹淚水　帥司機拒開鎖…結局暖翻眾人

與女兒分開...產媽獨住月子中心　一周後重逢相擁爆哭：我好想妳！

星光幫葉瑋庭「2年結3次婚」　牽著爸爸手走向最愛的他

一起大口森呼吸！台南人必去的3處世外桃源

狗媽「墨水不夠」只塗滿一顆頭　網被萌翻：要叫小黑還小白？

獨派人士同機柯文哲不抗議　童仲彥爆：已變柯粉幫拍照

韓流加持仍敗選　孫大千：韓國瑜不見得能轉移選票

韓流威力仍強大！盧秀燕：民進黨贏面子，國民黨贏裡子

簡舒培酸「票房毒藥」　柯文哲：卓榮泰應該叫她不要講了

14小時長征抵達紐約　柯文哲允諾：會為台灣發聲

影／2020還要「韓流」助陣？　吳敦義：萬分之一機會沒變

影／吳敦義談台南選情　反酸民進黨使盡「洪荒之力」救援

316補選民進黨險勝　朱立倫：執政失去民心只能以「慘勝」收場

「韓流」效應退燒難救國民黨？　朱立倫：重點是獲得民眾認同

奪下2020門票？卓榮泰：帶傷止血的人不算健康 沒分數好打

富商砸15萬建歐盟最短「1m長」高速公路　背後藏洋蔥...

獨派人士同機柯文哲不抗議　童仲彥爆：已變柯粉幫拍照

加油把握時間！汽油明日漲0.3元　95無鉛汽油28.3元

韓流加持仍敗選　孫大千：韓國瑜不見得能轉移選票

陸「銀眼」女童遭罵怪物　眼睛萎縮劇痛…美國養父母決定「摘除她雙眼」

韓流威力仍強大！盧秀燕：民進黨贏面子，國民黨贏裡子

磊山保經人DNA「富而好禮」　李佳蓉：年輕人優秀非難帶需要機會

KD缺陣沒差！柯瑞飆33分、衛少打鐵　勇士作客輕取雷霆

闖入檢察官宿舍「你家就是我家」　還請朋友上門作客

激戰神級女優「連拍7天差點死去」！台男噴25K身分曝光：超緊張興奮

要寫不完了...伴讀貓整隻趴作業簿 妹妹「崩潰狂推」網笑：撥肉見題

政治熱門新聞

三重台南輸超慘　韓粉大崩潰

即／韓國瑜直播檢討「敗戰」原因

關鍵簡訊曝鄭父拔管！韓國瑜義氣..

謝龍介輸在哪？　網4點分析推爆..

評／「韓流」破功？國民黨202..

韓流踢鐵板！余天破5萬票自行宣..

評／民進黨2張牌遏阻韓流　沒贏..

韓流失效？　他小輸3千票雖敗猶..

快訊／中選會公布！民進黨余天、..

韓國瑜：鴻海擴大投資高雄、鮮花..

我打的很光榮！謝龍介將幫全省農..

苦苓咄咄逼問　韓國瑜秒回這句話

王浩宇：人民用選票讓韓國瑜走下..

王浩宇：前韓粉向我道歉「看清韓..

更多熱門

相關新聞

王浩宇：前韓粉向我道歉「看清韓國瑜」

第二波立委補選結果16日出爐，民進黨成功守住新北、台南立委席次，擊退高雄市長韓國瑜努力輔選的候選人鄭世維、謝龍介。日前槓上韓國瑜的桃園市議員王浩宇對此表示，選後韓流退燒、韓國瑜的網路聲量下滑，還有前韓粉私下跟他說抱歉，直言看清韓國瑜真面目。

關鍵簡訊曝鄭父拔管！韓國瑜義氣北上

評／民進黨2張牌遏阻韓流　沒贏只倖存最後一口氣

韓流失效？　他小輸3千票雖敗猶榮

高思博：「起義尚未成功，龍介雖敗猶榮」

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 還願 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

三重台南輸超慘　韓粉大崩潰

高中生為一筆錢吵架跳樓…爸媽崩潰

獨家／鄭人碩證實和小薰交往中！

男友嫌不是粉色！高中妹：顏色判我死刑

勝利滿腦子都錢！演唱會賣假藥」…GD心寒臭臉

車太鉉被爆涉非法賭博吸金

快訊／車太鉉認賭博「退出所有節目」

小宇當選手　蕭敬騰聽完笑了

台中OL掉手機　失智爺撿到道歉說原因…她哭好久

宋仲基捲髮中分頭現身婚禮當司儀

繁殖汪不知怎麼上床　只敢站著睡

100kg厚片女友「韓星級婚紗照」曝光！

正妹脫光求復合　男：她想性侵我

酒店玩重量騎乘　完事後他看淡一切

勝利惡劣對話曝光！爽喊：所以我才愛韓國

更多

最夯影音

更多

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！　哽咽「我想愛你一輩子」擁吻甜炸

台中傳女司機遭襲胸！哭喊不要　59秒地獄影片網怒：人渣快肉搜

黃健瑋躺楊謹華胸膛喊：溫暖！　火熱床戲「我被你弄累了」

行人讓機車？高雄伯傻站斑馬線　騎士人行道上集體闖紅燈右轉

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓練中」萌到爆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面