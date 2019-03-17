高票落選　陳滄江兌現選前承諾：永遠退出政壇





▲陳滄江。（圖／翻攝自臉書，下同）

政治中心／綜合報導

本次金門立委補選結果出爐，無黨籍候選人陳玉珍在6位候選人中以黑馬之姿當選，贏過呼聲極高的國民黨候選人洪麗萍與無黨籍的陳滄江。而選前喊出選輸就退出政壇的陳滄江，在確定落選後，於16日晚間表示，「將會兌現選前的承諾，永遠退出政壇，小板凳服務處也就此完成歷史性的任務，劃下熄燈號。」

金門縣本次立委補選共有6位候選人，包括國民黨洪麗萍、退出民進黨的陳滄江、無黨籍陳玉珍、牙醫師盧冠宇、前金湖鎮長蔡西湖，以及「金門高粱黨」黨主席洪志恒。陳滄江因不滿民進黨執政以來的政策，去年8月時決定脫黨參選，在這次選舉中也大打「落選就退出政壇」的口號以示決心，同時也強調自己沒有政黨的包袱，希望鄉親給他一個服務的機會。

然而陳滄江卻以6,020票，輸給得到7,117票的陳玉珍，隨後他也在臉書上表示，「江哥接受選民的抉擇，感謝支持者一路的關心陪伴，我也要感謝陪我一起努力打拼的各位夥伴。今晚的結果，無論你感到難過還是遺憾，我們都坦然接受這個結果。」

陳滄江說，雖然自己輸了選舉，但「我們不是一無所有」，他在這趟旅程上，有大家的陪伴、支持就足夠了。「謝謝大家，讓我有機會開啟這趟幾乎不可能的旅程。江哥將會兌現選前的承諾，永遠退出政壇，小板凳服務處也就此完成歷史性的任務，劃下熄燈號。無論你今天的選擇是什麼，江哥都深深感恩、感謝大家。」

針對陳滄江要永遠退出政壇，支持者們不捨地在底下留言，「金門永遠少了一個有良心的政治人才，可惜」、「江哥，加油，保重，先好好休息一下、「江哥你是最棒的！我們以你為榮！」、「學長～我們沒有輸，還贏的很漂亮」、「好漢子，提得起，放得下」、「江哥不要走」、「金門還有很多人需要您，續予加油喔！」

▼陳滄江宣布永遠退出政壇。（圖／翻攝自陳滄江臉書）

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