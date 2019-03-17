韓流退燒？　王浩宇：有前韓粉向我道歉「看清韓國瑜真面目」





▲韓國瑜、王浩宇。（組合圖／記者洪正達攝、翻攝王浩宇臉書）

政治中心／綜合報導

第二波立委補選結果16日出爐，民進黨成功守住新北、台南立委席次，擊退高雄市長韓國瑜努力輔選的候選人鄭世維、謝龍介。日前槓上韓國瑜的桃園市議員王浩宇對此表示，選後韓流退燒、韓國瑜的網路聲量下滑，還有前韓粉私下跟他說抱歉，直言看清韓國瑜真面目。

「在外面看開票，忍不偷偷擦眼淚」王浩宇16日晚間表示，15天前，韓國瑜如日中天，被藍營的支持者奉為救世主，幾乎不能被批評，也因此在評論他之前，自己幾乎是做好無法連任的心理準備，面對所有的攻擊與批評，「我其實壓力真的很大，但我選擇繼續說真話。」

王浩宇說，選後韓流退燒、韓國瑜的網路聲量下滑，「許多政壇前輩私下誇我先知先覺，對於選舉的判斷非常正確，甚至有覺醒的前韓粉私下跟我說抱歉，直言他也看清韓的真面目。」

王浩宇認為，這個過程是對他從政價值的考驗，這次自己可以很大聲的說，「我有守住理想，還是有堅守台灣價值，並沒有辜負16,292張投給我的議員選票。」面對中共的步步進逼，作為一個政治人物、作為一個民意代表，能不能繼續守住良心、守住台灣才是關鍵，只要願意繼續堅持，相信總會有人看見他的努力，「你怎麼知道，有一天台灣價值不會再成為主流？」

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