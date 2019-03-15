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金門六搶一！洪麗萍偕國會男神造勢　陳滄江「落選退政壇」以示決心

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▲▼ 金門縣立委補選候選人 。（圖／翻攝自陳滄江臉書）

▲ 金門縣立委補選候選人，左起為洪麗萍、陳滄江、蔡西湖、盧冠宇、洪志恒、陳玉珍。（圖／翻攝自陳滄江臉書）

政治中心／綜合報導

原金門縣立委楊鎮浯，在去年底九合一選舉中當選金門縣長，立委缺額也將在明（16日）進行補選。本次補選共有6位候選人，其中國民黨的洪麗萍近日也在縣長楊鎮浯、立委蔣萬安的陪同下掃街衝刺，力求成為國民黨金門「首位女立委」。另一位受矚目的無黨籍候選人陳滄江，也秉持著「落選就退出政壇」的決心，希望能為縣民服務。

金門縣本次立委補選共有6位候選人，包含了國民黨洪麗萍、退出民進黨的陳滄江、無黨籍陳玉珍、牙醫師盧冠宇、前金湖鎮長蔡西湖，以及「金門高粱黨」黨主席洪志恒。其中洪麗萍曾擔任過金門縣議員和議長，藍營表示洪麗萍是金門出身，過去也有許多為鄉親發聲的經驗，相對來說選情較穩定。洪麗萍在選戰期間也多次由藍營大咖全力輔選，下午「國會男神」蔣萬安現身金門陪同掃街，今晚的選前之夜也邀請到韓國瑜當時「最美的主持人」李明璇到場加持，希望能拿到好成績。

▲▼ 「國會男神」蔣萬安現身金門為洪麗萍輔選 。（圖／翻攝自洪麗萍臉書）

▲ 「國會男神」蔣萬安（左二）現身金門為洪麗萍（右三）輔選 。（圖／翻攝自洪麗萍臉書）

另一位候選人陳滄江因不滿民進黨執政以來的政策，去年8月時決定脫黨參選，在這次選舉中也大打「落選就退出政壇」的口號以示決心，同時也強調自己沒有政黨的包袱，希望鄉親給他一個服務的機會。陳滄江雖在上屆立法委員選舉中失利，但也有一定的支持度，因此外界也認為他是個不可輕忽的對手。

▲▼ 金門立委補選候選人陳滄江 。（圖／翻攝自臉書）

▲候選人陳滄江 。（圖／翻攝自陳滄江臉書）

無黨籍陳玉珍曾擔任過3屆金門縣議員，學法出身的她，10多年來致力於提供民眾法律服務，此次選舉，她呼籲選民要選「會做事的戰將」而非「投票部隊」。她列出立法院席次表示，民進黨目前有66席、國民黨33席，如果這次4席都被國民黨拿走，還是贏不了民進黨，因此多了1席的「投票部隊」也不能改變什麼，還不如一位真正有能力的人發揮作用。

3號候選人蔡西湖曾任金湖鎮鎮長，他在任期間走訪基層，先前在政見發表會時主打自己是6人之中「唯一有行政經驗的人」，對於預算編列和施政監督相當了解，若能進入立法院，要為金門人爭取更好的交通補助和土地權益；而前金門縣長陳福海也曾誇他過去表現優異，向縣府要經費的能力是其他鄉鎮有目共睹的。

本屆立委補選，金門縣的選舉人數為11萬7,730人，不過以往資料顯示，每次的投票率大約落在3成左右。地方人士也認為，在傳統的鄉鎮選戰中，宗親會和地緣關係都是影響選民的重要因素，每一票都可能會左右選舉結果。

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關鍵字：立委補選,金門縣,洪麗萍,陳滄江,陳玉珍,蔡西湖,盧冠宇,洪志恒

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