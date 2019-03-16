人物／抗議國民黨不公　金門陳玉珍脫黨勝出：立委不是選投票部隊

▲ 金門縣立委補選當選人陳玉珍 。（圖／翻攝自陳玉珍臉書）



政治中心／綜合報導

本次金門立委補選結果出爐，無黨籍候選人陳玉珍在6位候選人中以黑馬之姿當選，贏過呼聲極高的國民黨候選人洪麗萍、無黨籍陳滄江，陳玉珍於16日下午5點08分以得票數超過6千票，自行宣布當選。

陳玉珍原為國民黨籍，因不滿縣黨部提名作業，決定脫黨參選，她在之前受訪時表示，去年國民黨金門縣黨部主委林芳旋「勸退」她參選縣長時，就允諾下次選舉會有公平機制，也說過會推出最有勝選機會的人，如今卻全然不是如此。

陳玉珍過去曾擔任過3屆金門縣議員，學法出身的她，10多年來致力於提供民眾法律服務，此次立委補選，她也呼籲選民要選「會做事的戰將」而非「投票部隊」。

陳玉珍之前也談過自己過去幾年的議會問政表現，她自認沒有丟國民黨的臉，如果不是有她，鄉親會以為議會中只有民進黨的陳滄江在講話，並強調人民的利益應該要擺在政黨的利益之前，若她當選立法委員，國民黨的提案只要是對金門有利的，一定全力配合，同樣地，只要是替金門爭取權益的事，國民黨也應不會阻撓才對。

至於原本在6位候選人中呼聲最高、由國民黨徵召的候選人洪麗萍，在選戰期間多次由藍營大咖全力輔選，請到「國會男神」蔣萬安現身金門陪同掃街，甚至在選前之夜還邀請到韓國瑜當時「最美主持人」李明璇到場加持，但最後仍以5千多票不敵陳玉珍。

陳玉珍小檔案

政黨：無黨籍

年齡：45歲 （1973年10月29日）

學歷：台大中文系

經歷：曾任金門縣第3、4、6屆議員



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