金門首位女立委！高學歷黑馬陳玉珍：承諾改善離島醫療

▲ 陳玉珍 。（圖／翻攝自陳玉珍臉書）

政治中心／綜合報導

此次金門縣立委補選由六位候選人搶一個席位，無黨籍陳玉珍以30.1%得票率、7177票當選（最終結果以中央選舉委員會公告為準。）陳玉珍從開票以來一路領先，票數突破5千時自行宣布當選，最終勝過第二高票的陳滄江1千餘票，她也將在晚上8點50分開臉書直播，感謝縣民支持。

今年46歲的陳玉珍頂著台大、北大，以及留學美國日本的經歷成為本次補選黑馬，在選戰中也獲得陳氏宗親會支持，開票以來一路領先，最終順利當選，成為金門第一位女立委。陳玉珍相當感激選民支持，同時也承諾進入立法院後，會在任期內推動將12項醫療政見，有信心可以把事情做好。

無黨籍陳玉珍曾擔任過3屆金門縣議員，父親也曾任金門縣議長。學法出身的她，10多年來致力於提供民眾法律服務，此次選舉，她呼籲選民要選會做事的「戰將」而非「投票部隊」。她列出立法院席次表示，民進黨目前有66席、國民黨33席，如果這次4席都被國民黨拿走，還是贏不了民進黨，因此多了1席的「投票部隊」也不能改變什麼還不如一位真正有能力的人發揮作用。

▲陳玉珍呼籲選民要選戰將而非投票部隊 。（圖／翻攝自陳玉珍臉書）

她以無黨團結聯盟唯一的立委高金素梅為例，表示雖然黨派不同，但因為她說話有份量、地位，常常能看到藍營支持者在群組間轉發他的影片，因此無論在哪個陣營，懂得向中央爭取、照顧金門人才是重點。她這次也提出6大面向的政見，針對金門醫療、教育、觀光、土地返還、軍公教年金、交通建設等議題，盡全力滿足鄉親需求。

落選的國民黨洪麗萍也大方表示，雖然這次選舉輸了，但是團隊已經盡了全力，「我們贏得了尊嚴」。她也呼籲新科立委可以全力為金門的發展而努力，至於明年是否會出來選，她則表示會尊重黨的意願，為自己保留一些空間。金門縣長楊鎮浯也表示，他們會用正面態度看待選舉結果，未來也將繼續努力向前走。

2016年金門立委選舉投票率為33.81％，據金門縣選舉委員會資料顯示，本次補選之有效選舉人數為11萬7730人，依照縣內6個鄉鎮選舉人數多寡，依序為金城鎮3萬6436人、金寧鄉2萬6513人、金湖鎮2萬5013人、金沙鎮1萬7926人，烈嶼鄉1萬1301人、烏坵鄉541人。