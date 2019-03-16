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凌友詩挺韓國瑜選總統　「預測兩岸10年內統一」

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▲▼韓國瑜出席鄭世維造勢活動 （圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜。 （資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

日前台籍大陸全國政協委員凌友詩在政協會議上高調支持「兩岸統一」，引發爭議。不料，凌友詩15日接受新加坡媒體專訪時，表態支持高雄市長韓國瑜參選總統，更大膽預測兩岸10年內會統一。

根據《聯合早報》報導，凌友詩預測，「兩岸10年內會統一」，中國國家主席習近平會在任期內解決臺灣問題，她也表示「支持韓國瑜明年參選2020總統大選，認為他當選的話可跳脫式地進一步拉近兩岸關係」。

57歲自稱「平凡台灣女孩」凌友詩在「中國人民政治協商會議第13屆全國委員會第2次會議第4次全體會議」演說時聲稱：「我是一個在台灣出生，17移居到香港的台籍港區委員，我這樣一個平凡的台灣女孩，一個香港的外來客」，並強調，「中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，是中國政權的正統，這個地位在兩岸統一的進程中最為重要」、能經歷「一國兩制」的實踐、共襄兩岸統一的盛舉，全賴於跳出了台灣狹小的格局。」

對此，內政部表示，依《兩岸條例》規定，臺灣地區人民不得擔任經陸委會公告禁止的大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體之職務或其成員，違者處10萬元以上50萬元以下罰鍰。經內政部查證，凌友詩目前仍保有我國戶籍及國籍，適用兩岸條例規定，依該法第90條第3款規定，裁處新臺幣50萬元罰鍰。

▲▼凌友詩發言遭到大陸網友砲轟。（圖／翻攝自微博）

▲凌友詩。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：凌友詩,韓國瑜

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