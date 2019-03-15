「台灣女孩」凌友詩違法任政協委員　內政部開罰最高額50萬

▲台籍政協委員凌友詩。（圖／中新社）

政治中心／綜合報導

日前台籍大陸全國政協委員凌友詩在政協會議上高調支持「兩岸統一」，而內政部表示，凌友詩擔任陸方具政治性機關成員已違反《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》，因此依該法規定將裁處新台幣50萬元罰鍰。

57歲自稱「平凡台灣女孩」凌友詩日前在「中國人民政治協商會議第13屆全國委員會第2次會議第4次全體會議」演說時聲稱：「我是一個在台灣出生，17移居到香港的台籍港區委員，我這樣一個平凡的台灣女孩，一個香港的外來客」，並強調，「中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，是中國政權的正統，這個地位在兩岸統一的進程中最為重要」、能經歷「一國兩制」的實踐、共襄兩岸統一的盛舉，全賴於跳出了台灣狹小的格局。」

內政部表示，依據中共政協網站刊登之委員名單顯示，凌友詩是以人民團體「中華全國台灣同胞聯誼會」代表身分，出任中共政協第13屆全國委員會委員，且違反兩岸條例事證明確。



依《兩岸條例》規定，臺灣地區人民不得擔任經陸委會公告禁止的大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體之職務或其成員，違者處10萬元以上50萬元以下罰鍰。經內政部查證，凌友詩目前仍保有我國戶籍及國籍，適用兩岸條例規定，依該法第90條第3款規定，裁處新臺幣50萬元罰鍰。

內政部也指出，考量凌友詩所任職務屬中共全國性政治機關，於中國大陸具高度影響力，且其在中共政協全國委員會會議中「公開發表配合中共統戰言論，極其不當」。

內政部呼籲，國人從事兩岸交流活動時，也應遵守兩岸條例及相關法令規範。