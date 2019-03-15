　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「台灣女孩」凌友詩違法任政協委員　內政部開罰最高額50萬

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台籍政協委員,凌友詩。（圖／中新社）

▲台籍政協委員凌友詩。（圖／中新社）

政治中心／綜合報導

日前台籍大陸全國政協委員凌友詩在政協會議上高調支持「兩岸統一」，而內政部表示，凌友詩擔任陸方具政治性機關成員已違反《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》，因此依該法規定將裁處新台幣50萬元罰鍰。

57歲自稱「平凡台灣女孩」凌友詩日前在「中國人民政治協商會議第13屆全國委員會第2次會議第4次全體會議」演說時聲稱：「我是一個在台灣出生，17移居到香港的台籍港區委員，我這樣一個平凡的台灣女孩，一個香港的外來客」，並強調，「中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，是中國政權的正統，這個地位在兩岸統一的進程中最為重要」、能經歷「一國兩制」的實踐、共襄兩岸統一的盛舉，全賴於跳出了台灣狹小的格局。」

內政部表示，依據中共政協網站刊登之委員名單顯示，凌友詩是以人民團體「中華全國台灣同胞聯誼會」代表身分，出任中共政協第13屆全國委員會委員，且違反兩岸條例事證明確。

依《兩岸條例》規定，臺灣地區人民不得擔任經陸委會公告禁止的大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體之職務或其成員，違者處10萬元以上50萬元以下罰鍰。經內政部查證，凌友詩目前仍保有我國戶籍及國籍，適用兩岸條例規定，依該法第90條第3款規定，裁處新臺幣50萬元罰鍰。

內政部也指出，考量凌友詩所任職務屬中共全國性政治機關，於中國大陸具高度影響力，且其在中共政協全國委員會會議中「公開發表配合中共統戰言論，極其不當」。

內政部呼籲，國人從事兩岸交流活動時，也應遵守兩岸條例及相關法令規範。

ET快訊
吵架轉頭走！正妹花博公園遭「惡狼逼吹樂器」　男友看到嚇傻
李宗泫全認了「看淫片討女人玩玩」　道完歉卻說：不退演藝圈
ETtoday記者人大閉幕提問　李克強：31條落實後還會有「
紐西蘭基督城槍擊至少9死　槍手闖多座清真寺掃射

關鍵字：內政部,2019政協,全國人大

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

凌友詩拿「中華民國護照」進出台灣　陸委會證實：她還有戶籍

又紅又統！57歲「平凡台灣女孩」凌友詩爆「有綠卡」　網狂砲轟

影／「平凡台灣女孩」凌友詩當政協　陸委會：已違法最高罰50萬

影／政協發言超自豪！台籍委員凌友詩：全賴跳出台灣狹小格局

選前之夜斂財向攤商收錢？鄭世維：連清潔費都不收

反同專法逕付二讀　蘇貞昌：仍希望依政院版專法通過

捲入國民黨內鬥？柯文哲：活在世界上一定會牽扯來牽扯去

韓流拼彰化立委補選　柯呈枋超期待「佳芬來加分」

同婚專法對決！挺同：莫支持違憲法案　反同搬「7大反對理由」

16日啟程訪美　柯文哲自爆美國曾問「有沒有要選總統」

阿嬤裝嫩妹「魔性笑聲」玩交友APP　唸出阿彌陀佛...對方嚇得秒掛斷！

跳針萌娃1數到5堅決「沒有4」老爸無奈崩潰：我是數學老師

林柏宏原音重現東方炻　和朱丫頭約好下下輩子...

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

鄧超指甲「被4歲女兒惡搞」　 一看成果崩潰：能放過我嗎！

鄭俊英現身警廳！　 道歉音量極小：我會誠實接受警方調查

任容萱約會185cm男模　認了：跟我的理想型很接近

台中嬤出門買菜...迷路好幾個小時　太累惹！瞬間「斷線」倚著員警睡去

李歌手被爆是「CNBLUE李宗泫」　超露骨對話炫耀：昨天和XX做了！

選前之夜斂財向攤商收錢？鄭世維：連清潔費都不收

反同專法逕付二讀　蘇貞昌：仍希望依政院版專法通過

捲入國民黨內鬥？柯文哲：活在世界上一定會牽扯來牽扯去

韓流拼彰化立委補選　柯呈枋超期待「佳芬來加分」

同婚專法對決！挺同：莫支持違憲法案　反同搬「7大反對理由」

16日啟程訪美　柯文哲自爆美國曾問「有沒有要選總統」

「台灣女孩」凌友詩違法任政協委員　內政部開罰最高額50萬

被蔡正元「夢幻組合」韓王配　王金平：我自己努力較重要

槓上新潮流非受阿扁影響　柯文哲再嗆新潮流國家禍害

黃國昌猛轟人民參與審判政策轉彎　蘇貞昌未正面回應

郭碧婷爆「熱戀龍五帥兒」好事近！　小倆口現身飯店見父母

更新／台鐵南北都出包！中洲站電車線掉落　大湖＝保安單線行車

慎入！紐國槍手直播畫面曝光　走廊卡位阻逃生…換3次彈匣掃射倒地人群

林書豪與小賈索互讓空檔三分　第2度先發「回歸正軌」

猿征羅德／李茲戰石川步　首局桃猿0：0羅德

別把老闆當朋友「不是什麼話都能說」　有能力才能明哲保身

才進圖書館1hr！停好的車「被拖出格子」赤裸丟馬路　百人氣喊：我也遇過

特斯拉「平價電動休旅」來了！Model Y只賣120萬明年交車

《復仇者聯盟：終局之戰》海報被Goose入侵！網：最棒的P圖

蘋果發布新iPhone廣告　幽默呈現隱私重要性

政治熱門新聞

韓冰貼心3舉動 　他：韓國瑜了..

黃光芹哽咽閃辭　韓國瑜回應了

呱吉挺進北市議會感慨　「台派的..

吳敦義：若韓當總統，對得起高雄

快訊／「反同專法」逕付二讀！

阿諾不來　他：韓國瑜負面聲量破..

選前之夜！余天藝人牌　鄭世維4..

王世堅：韓冰是國民黨地獄裡面的..

政院拍板修刑法　3人以上為「聚..

快訊／高雄市新聞局證實「魔鬼阿..

騰訊來台　鄭運鵬：馬化騰穿軍裝..

雞排妹形容韓國瑜像直銷　網讚「..

吳子嘉分析民進黨戰略：對手不是..

黃光芹提告網友　李佳芬「為母心..

更多熱門

相關新聞

雷軍：會把握住萬物互聯的機遇

全國人大代表、小米董事長雷軍15日在第十三屆全國人大二次會議第三場代表通道的採訪中表示，5G在務聯網領域，如智能家居、車聯網、無人駕駛等領域都有廣闊前景，「『5G+AI+物聯網』是非常熱門的方向，『5G+AI+IOT』是下一代的超級互聯網」。他提到，5G+AI+IOT是歷史新機遇，把握歷史機遇，「小米下了很大的功夫」。

李克強：2019推更大規模降稅！只減不增

陸人大會議今閉幕外商投資法將上線

凌友詩重申沒綠卡　只去美旅行過

習近平：5G與流浪地球是創新精神

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 311地震 王金平 衣索比亞空難 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 還願 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 理科太太 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

李宗泫「伸手碰觸女偶像」全都錄

「想念大OO」老公床戰閨蜜10年↑對話曝光

女星35分鐘淫片瘋傳！媽崩潰留遺書

媽祖衝進告別式！停4分送老信徒阿嬤

14歲國中生帶女友私奔！被逮才知她28歲

老公跟20歲妹跑！人妻298字告白被網讚翻

年輕醫墜樓亡　告別式僅1同仁參加

勝利、李宗泫將面臨「軍法審判」

勝利開趴驚見台3大咖男神　包廂狂歡照流出

貝克漢被惡整變臉！中斷錄影「真實反應」被推爆

繞境沒去他家怒脫隊！白沙屯媽顯靈

影／《復仇者聯盟4》正式預告！

鄧不利多、葛林戴華德「曾有性關係」

釣蝦拉到3公斤「海中鑽石」！他秒賺3萬爽翻

鄭俊英片傳有女偶像！JYP怒提告

更多

最夯影音

更多

阿嬤裝嫩妹「魔性笑聲」玩交友APP　唸出阿彌陀佛...對方嚇得秒掛斷！

跳針萌娃1數到5堅決「沒有4」老爸無奈崩潰：我是數學老師

林柏宏原音重現東方炻　和朱丫頭約好下下輩子...

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面