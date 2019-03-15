揭露美國侵犯人權　大陸國務院發表1.2萬字《人權紀錄》回擊

▲陸國務院新聞辦公室昨日發表《2018年美國的人權紀錄》、《2018年美國侵犯人權事記》。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸國務院新聞辦公室昨（14）日發表《2018年美國的人權紀錄》、《2018年美國侵犯人權事記》，揭露美國侵犯人權的行為，人權紀錄全文約1.2萬字，而美國侵犯人權事記全文共有1萬餘字，兩者皆指出美國有著「人權雙重標準」問題。

人權紀錄內提到，美國國務院於當地時間13日發布《2018年國別人權報告》，對世界上近200個國家的人權狀況批評、抹黑，而對於自身存在的嚴重人權問題卻放著不管，甚至視而不見。人權紀錄中也認為，美國存在著「人權雙重標準」的情形，從數據上就可看出。

據了解，美國在2018年共發生5萬7103件涉槍案，導致1萬4717人死亡、2萬8172人受傷，其中未成年人死傷人數就有3502人；另外，美國也在同一年發生了94起校園槍擊案，傷亡人數共有163位，這是有記錄以來，校園槍擊案數量最多、傷亡最重的一年。

根據紀錄指出，「美國漸漸成為貧富分化最嚴重的西方國家」，1%的富有人群擁有全球38.6%的財富，而普通平民的財富總量和收入水平卻持續下降。除此之外，有將近一半的美國家庭生活都十分拮据，1850萬人每天生活在貧困之中。美國非裔的貧困率是白人的2.5倍，失業率長期維持在白人的2倍左右。

據悉，美國政府自2018年4月開始實施「零容忍」政策，導致至少2000名移民兒童被迫必須與家人分開；同時，邊境執法人員虐待、性侵未成年移民的案件數量也隨之暴增。人權紀錄也稱，「美國對於網路監控毫不重視」，擅自對公民的電子郵件、Facebook、Google聊天室、Skype等等進行監聽監控。

最後，人權紀錄強調，美國悍然退出聯合國人權理事會。隨後，《大西洋月刊》網站的報導文章中也分析，美國此舉的目的是為了要防止自身受到侵犯人權的指控。