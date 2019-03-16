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相伴45年大順陸橋終拆除 橋邊居民向老鄰居「Say GoodBye」

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▲▼ 大順路橋拆除。（圖／高雄市政府提供）

▲服務高雄45年的大順路橋，隨著鐵路地下化通車後走入歷史。（圖／高雄市政府提供）

記者洪正達／高雄報導

高雄鐵路地下化後，原跨越鐵路的10座陸橋及2座地下道，已陸續拆除青海陸橋、自立陸橋、青年鋼便橋，16日拆除大順路橋，這條服務高雄交通45年的陸橋，在副市長李四川等人的主持開工典禮後，暫時卸下重責，當年供地蓋橋，目前已經90歲的地主陳姓阿嬤也特地到施工現場發紅包，一同見證7米高的陸橋被夷為平地。

工務局表示，因該路段尖峰時間通過車流量相當龐大，因此市府決定利用週休二日進行拆除工作，希望減低用路人交通衝擊，新工處表示，大順陸橋施工期間，來往車輛請提前改走民族陸橋及國道一號側車道，北往南車輛請於覺民路或九如一路改道，南往北車輛請於中正一、二路、建國一路提前改道，為了方便眾多通勤的機車族特別規劃3條通行便道，自九如一路轉平等路或教仁路或九如一路381巷以平面便道穿越原鐵道區到憲政路往苓雅區。

▲▼ 大順路橋拆除。（圖／高雄市政府提供）

▲當年供地蓋橋的陳姓阿嬤（白髮者），也到場發放紅包慰問。（圖／高雄市政府提供）

另外陸橋東、西兩側平面側車道以及穿越陸橋下方的大順三路359巷、309巷、305巷等，因安全考量，拆除期間暫時不開放通行。原行駛大順陸橋之原有10條公車路線及國道客運等行駛路線將改走民族一路及國道一號側車道。工區範圍路段已設置交通維持設施，確保周邊行車安全與順暢。

具史料紀載，大順陸橋建於民國64年，原先是為了要避開台鐵錯綜複雜的軌道而興建，因該陸橋地理位置極佳，有效串聯了大高雄地區及鳳山地區的交通網路，後來也逐漸成為市民經常使用的代表性陸橋之一，橋下空間被舊鐵道空間切成南北兩側，提供橋下居民作為活動中心及停車空間使用，面對這個即將被拆除的「鄰居」，居民多期盼陸橋拆除恢復平面道路通行後所帶來的交通便捷性，及兩側整體景觀和經濟效益的提昇，也希望拆橋作業儘快完成，儘速恢復市容。

▲▼ 大順路橋拆除。（圖／高雄市政府提供）

▲大順陸橋拆除工程規劃30天完工。（圖／高雄市政府提供）

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