76歲視障阿公賣彩券求生　28歲金髮男竟偷5000落網「跪地求原諒」

▲王姓男子自知偷彩券行徑曝光坦承犯行不諱，向被害人跪地請求原諒，雙方於派出所達成和解。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

76歲的黃姓視障阿公與妻子兩人相依為命，阿公因有視力障礙，只能在夜市擺攤賣彩券為生，3月14日19時許，一名年輕男子到攤位向阿公購買500元彩券，事後發現少10張500元彩券，經民眾po網揭露，市警五分局主動偵辦，查獲28歲王姓男子涉案，雙方雖和解，但警方依竊盜罪嫌將王嫌送辦。

警方說，當時該名顧客將整疊500元彩券拿起走攤位後方挑選完，才將該本彩券放回架上後離去，由於對方是阿公的常客，所以對其行為阿公並不以為意，直到後來清點時才發現500元彩券短少10張。

後來有民眾在臉書上po文揭露，男子惡劣行徑引起網友一陣撻伐，市警五分局3月15日得知後立即主動調查，於夜市找到賣彩券阿公並詳細詢問得知行竊男子年約20-30歲、身高約170公分，短髮並染金色，脖子上有刺青，經常於各夜市出沒。

員警立即展開調查，前往北區各處夜市攤商查訪，發現28歲王姓男子涉有重嫌，並於3月16日上午11時許，通知王嫌到案說明，王嫌自知偷彩券行徑曝光坦承犯行不諱，對其犯行後悔不已，向被害人跪地請求原諒，雙方於派出所達成和解，全案訊後仍依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。