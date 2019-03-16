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失業男中85億樂透　前妻不屑：錢再多也不會和他復合！

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▲▼美國新澤西州54歲邁可日前中樂透2.7億美元。（圖／達志影像／美聯社）

▲54歲邁可日前中樂透2.73億美元。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國新澤西州（New Jersey）54歲的邁克•韋爾斯基（Mike Weirsky），因長期失業過去15年都靠妻子養家，日前他購買「兆彩樂透」（Mega Millions），意外中了2.73億美元（約85億台幣）。不過，現在邁克與妻子已離婚5個月，前妻得知他中大獎後不屑表示，就算他再多錢也不會和他復合。

綜合外媒報導，邁克於2月28日的菲利普斯堡（Phillipsburg）的Quick Check商店，購買了幾張「兆彩樂透」，卻意外中了2.73億美元，讓他一夕變成億萬富翁，過程中還忘記拿走彩券，差點與獎金擦身而過。不過與邁克已離婚5個月的前妻愛琳（Eileen Murphy）則冷淡的表示，她沒有因此打算和前夫聯絡，更不在意他是否中了樂透，也不會向他討回15年來供養他的錢。

艾琳受訪時表示，與邁克結婚15年，家境並不富裕，她一直在一間公司擔任成本分析師，但前夫好吃懶做，始終都沒有出去工作，兩人也沒有孩子，他卻只在家當全職家庭主夫，整整15年都靠她賺錢養家，直到去年10月2人離婚了。

愛琳說，前夫中的這筆錢，對她沒有吸引力，反而希望前夫好好善用這一筆款項，並「做對的事」，而非把錢拿去揮霍。她告訴紐約郵報，她其實很高興前夫能中樂透，她不是一個會嫉妒、憤怒的人，反而知道自己的工作和目標是什麼，這就是她擁有的一切。
 

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關鍵字：美國,彩券,Mike Weirsky,Eileen Murphy,北美要聞

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