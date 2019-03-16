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智慧農業新思維　青農魏瑞廷讓台東不只是台東

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▲青農魏瑞廷（左）讓台東不只是台東（圖／記者楊均典翻攝）

▲青農魏瑞廷（左）讓台東不只是台東（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

台東得天獨厚的環環，加上農民優良的農業技術，讓台東農產品深受國內外消費者喜愛，在這個拼經濟、拼外銷的時代，除了所生產的農產品品質要非常具有競爭力外，一個透明讓消費者安心生產履歷也是非常重要。

近期台東池上青農魏瑞廷與奧丁丁集團合作，將區塊鏈技術導入稻米產業，不僅吸引日人參訪，也順利將池上稻米外銷香港將產值推向最高，讓台東農產品再次於世界舞台發光。

行政院農業委員會農糧署東區分署分署長陳昌岑與台東縣副縣長張志明，日前不約而同前往池上拜訪青農魏瑞廷，直接在導入區塊鏈的稻田邊進行會晤商談，魏瑞廷用自身經驗向中央與地方官員說明分享，除表示導入區塊鏈為自有品牌池上禾穀坊所帶來的效益與好處。

魏瑞廷表示，區塊鏈技術是下一個網路新世代，一旦台東農業有了區塊鏈，台東優質農產品的舞台就是全世界」，未來台東農產要外銷推廣時，只要秀出「全世界看得懂的履歷」，且符合各國規定與消費者信任時，相信賣出去絕對沒有問題。

此外藉由區塊鏈技術對於大數據的收集與分析，有系統的規劃，讓台東農產達到適地適種，教導農民減少盲目跟風，不顧品質的栽種，以提升台東整體農產品質，相信在智慧科技的導入絕對能夠打響台東農產優質化的名聲。

因此短暫會談後，台東縣副縣長張志明立即決定將擇日拜訪奧丁丁集團，商討如何運用區塊鏈技術讓台東農產品被世界看見。另農糧署分署長陳昌岑表示，魏瑞廷的經驗與建議將帶回，並思考如何與地方政府共同創造東部農業新價值，將我國引領全球的智慧農業技術及服務，建立國際品牌能見度，將優質農產品推向全球

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