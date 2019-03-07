台東青農赴港傳授「撩妹術」　種出好吃「醜美人」

▲青農魏瑞廷(左)赴香港傳授「撩妹術」。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

台東池上米的美味已是聞名各地，其中又以高雄139號品種，有醜美人之稱的稻米最為一流，曾是進貢日本天皇的貢米，過去曾有香港復耕青農，特地前往池上向栽種醜美人非常有心得的青農魏瑞廷學習種稻技術，許多香港青農都把「醜美人」當成最想追求及嚮往對象，因此邀約魏瑞廷再次前往香港，傳授「撩妹術」，並教導如何種出好吃的「醜美人」。

青農魏瑞廷5次赴港，除分享友善耕種與利用老鷹風箏等友善方式驅趕野生鳥禽危害作物外，上個月連假特地前往香港著名歐羅有機生態農場及新界有種米八鄉小隊傳授青農們撩妹術，將數十年栽種醜美人的心得，以不藏私的方式作一個國際行的傳承。

青農魏瑞廷表示：獨愛醜美人除了她特別口感外，期望藉由栽種醜美人也保留過去曾是進貢天皇時常用作為貢米的這段歷史，且說明台灣得天獨厚的環境與農民的技術，其實也能種出媲美日本稻米的品種，醜美人等同於台灣農民的韌性，將此技術分享給香港青農，期望有1天在香港青農們的努力下，能再次吃到產自於香港的稻米。

香港歐羅有機生態農場主人黃如榮表示，能邀請池上青農赴港分享醜美人栽種技術是他們的榮幸，相信在魏瑞廷的指導下，池上米將能在香港繼續發揚。

此外，談到香港農業未來願景，黃如榮說希望能讓當地香港青農們能學習醜美人的韌性，透過港青集體種植力量，將農作物栽種量提升，讓產量真的能銷售到市場上，讓大家重新認識香港是有農業的，港青農復耕是玩真的，期待醜美人稱為香港「靚」的農特產。

▲青農魏瑞廷(右2)赴香港傳授「撩妹術」。（圖／記者楊均典翻攝）