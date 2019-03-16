黑幫販毒補財庫！小弟關懷毒蟲免費試藥　料好要買找大哥

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局警方接獲線報，有黑幫組織為了增加收入，開始從事販毒工作，派出小弟假意關心毒癮發作的毒蟲，並提供安非他命解癮，了解對方需毒程度後，再告知對方可以向主嫌購買毒品，警方逮捕11人到案，全案依照組織犯罪防制條例、妨害自由、毒品等罪嫌移送法辦。

▲警方訊後將傅嫌等11人依毒品罪嫌送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，62歲的傅姓嫌犯，平時以天道盟正義會成員自居，主要活動範圍在桃園一帶，為了增加公司收入，開始從事賣毒工作，傅嫌先派出小弟關心毒癮發作的毒蟲，更提供毒品供其施用，並不定時噓寒問暖取得信任，最後再告知對方如要買毒可以找傅姓嫌犯，警方聽了直呼「放長線釣大魚。」

警方指出，傅姓嫌犯因與40歲的被害人有買賣糾紛，更將被害人強行押走，並搶奪身上4萬多元財物，以及手機、戒指以及手錶等有價物品，並用電擊棒威脅被害人打電話給女友、朋友要錢，總共又得手10萬5千元。但傅嫌到案後喊冤，是因朋友幫被害人賣東西，沒有拿到貨款，才會出面幫忙處理。

台北市政府警察局中山分局表示：警察「打擊犯罪、掃蕩黑幫、查緝毒品」之決心絕不鬆懈，其中檢肅黑槍與掃蕩黑道幫派工作，更是當前治安任務之重點目標，警方將持續針對轄內各不法組織及犯罪集團，實施高強度之威力掃蕩行動，讓黑幫及毒品犯罪無所遁形。展現政府公權力執法鐵腕及貫徹幫派零容忍與打撃幫派犯罪之決心。

【其他新聞】

富家女IG7天前：「藍光電擊」 檢排除觸電落水...解剖釐清