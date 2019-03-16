買IKEA板凳495元！宜蘭姐看帳單「運費5000元」臉綠：住1F還被收樓層搬運費

▲民眾在IKEA網購5張板凳。（圖／翻攝自IKEA線上購物）

網搜小組／綜合報導

居家品牌IKEA受到許多台灣人喜愛，有名女性民眾日前在IKEA線上商店下單，買了5張99元的板凳，運送地點則是宜蘭，並請就讀高中的姪兒幫忙線上刷卡。事後她收到帳單，才發現消費僅459，運費竟高達5000元，讓她直呼感覺像被詐騙、怒投訴媒體。IKEA對此表示，消費者下單前，都有明確告知消費金額。

根據《蘋果日報》報導，宜蘭洪小姐表示，她2月初看到IKEA線上商店有99元的板凳，下單5張後，就請讀高二的姪子幫忙操作信用卡結帳程序。近日她收到信用卡帳單後，才發現該筆消費金額是5570元，5張板凳一共是495元，另外的5000元則是運費、75元則是樓層搬運費。

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花500元買商品，卻被收5000元運費，洪小姐直批這個金額「真的很誇張」，感覺像是被詐騙，「而且我家住1樓，還被收75元樓層搬運費」。對此，IKEA表示，IKEA線上購物流程有選擇商品、確定訂購、刷卡付費等等，確定下單前，都會明確告知含運費的總金額，消費者得按下4次「同意交易」，訂單才會成立並收費。

IKEA說，因為消費者購買的商品屬大型家具運送，不限消費金額，送至宜、花、東的運費都是5000元。IKEA也透露，因為運送貨商是請外包廠商，所以運費牽涉許多複雜的結構成本，但購物過程都會公開運費。

不過，許多網友紛紛直呼，是消費者自己沒看清楚「白紙黑字，店家資訊有充分揭露」、「下單的時候已經告訴你總金額了，自己的問題要怪誰」、「網站都寫得很清楚， 運費5000元太貴沒有人逼你買」、「結帳前都不確認一下總金額的嗎」。但也有人認為，這運費真的很貴「自己開一趟車去台北買還比較省」、「淘寶搭飛機送貨過來也沒這麼扯，是人力扛轎子送嗎？」