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台中驚傳女司機遭強摸！顫抖崩潰喊「不要～」地獄59秒影片　網怒肉搜

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▲▼台中驚傳女司機遭強摸！顫抖崩潰喊「不要～」地獄59秒影片　網怒肉搜。（圖／翻攝爆料公社）

▲台中驚傳女司機遭強摸！地獄59秒影片，網看完全火大肉搜。（圖／翻攝爆料公社）

網搜小組／綜合報導

一名網友匿名私訊「爆料公社」表示，台中嶺東科技大學附近有女司機遭客人性騷擾，過程不斷哭喊「不要」最後身心受創報案，目前尚未有更進一步相關訊息，不過畫面傳出後，立刻引起網友公憤，直呼「女生跑夜班車真的太危險了！真的人渣，垃圾」。

「爆料公社」15日晚間po影片，表示收到網友私信爆料，內容是一名女司機15日凌晨0點6分左右，疑似遭中年男乘客強行性騷擾甚至摸胸。女司機過程不斷哭喊「我不要阿，不要，不要……」，但男子不斷勸說，「好啦好啦，對不起，對不起啦，那親一下」強逼已經哭慘的女司機親他，「（妳）親我（妳）才會原諒我」。

「不要，不要……」女司機聲音顫抖，及著想趕快脫身「我要走了」，但男子還得逞後竟笑說「對不起啦」、「我包包都斷了」。爆料網友說，「女司機被乘客性騷擾！該名女子嚴重身心受創，已報案。」目前尚未查到相關報案。

▲▼台中驚傳女司機遭強摸！顫抖崩潰喊「不要～」地獄59秒影片　網怒肉搜。（圖／翻攝爆料公社）

這段行車紀錄器影片大約59秒，網友看了全都火大了，直罵「人渣」、「那女司機是不會打下去喔」、「告死這人渣」、「女生跑夜班車真的太危險了，晚上酒客多」、「肉搜變態」、「怎麼那麼多畜生不如的人啊」、「垃圾」、「女生要保護自己，知道為了生活，可是晚上總是比較危險」、「很扯耶」、「太誇張」。

另外，還有網友供出疑似涉案男的背景，讓很多人諷刺說「很樂意被騷擾，才有錢賺」。

恐怖強上性騷擾影片，引起網友公憤。

實在太可惡了

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關鍵字：台中,性騷擾

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