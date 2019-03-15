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百萬「海神」趕時間停急診室大門前　2小時後無良心車主終出現

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▲▼車主將百萬海神轎車停在林口長庚急診室大門前，。（圖／翻攝自林口大家庭）

▲車主將百萬海神轎車停在林口長庚急診室大門前。（圖／翻攝自林口大家庭）

記者陳豐德／新北報導

有錢沒有公德心呢？桃園龜山的林口長庚醫院急診室前，15日上午11時許突然停了一輛「海神」瑪莎拉蒂在門口，救護車緊急送來病患，卻發現無處可停只能繞道，但因為該處是屬於私有地也不能拖吊，讓駐衛警急壞了，只能一個一個診間尋找車主，歷經2個多小時才找到人出來移車，網友對此痛批「有錢買車，總有錢可以去停車場吧！」

臉書社團「林口大家庭 Linkou-Family」15日有民眾在上面PO文，表示「這位開海神的朋友，有錢買車，總有錢可以去停車場吧，把車停在林口長庚急診室門口妨礙救護車通行是？」並附上一張百萬海神車窗貼了至少7張「請勿停車」紙條的照片。

對此林口分局表示，第一時間有接獲醫院的報案，但因為急診室門口是屬於私有地，有臨時狀況救護車也都會暫停在門口，只能依照「道德」來限制駕駛人不要亂停車影響救護車出入，且隨意拖吊他人車輛也有觸法疑慮，駐衛警只能從急診室到診間一個一個詢問，努力了2個多小時終於找到車主來移車。

長庚醫院表示，當時發現急診外車道有人違規停車時，即以車號在院內廣播通知車主移車，同時也調派警衛指揮交通。由於該車車主遲未出現，故在車上張貼告示，也通報當地派出所協尋。最後即透過監視器影像，逐一在院內各診間找到車主移車。為避免影響緊急救護，急救通道是禁止停車，若民眾需要，本院急診外有代客泊車服務，可以多加利用。

對此就有網友說「明明代客停車服務就在旁邊，今天到醫院晚了才剛好有使用代客停車服務而已，非常方便又快速。不能拖吊嗎或開罰嗎？再怎麼急也不能擋住急診室救護車通道吧？」

有網友替車主著想可能是有急事才會暫停在急診室大門，並寫說「各位要心存善念 搞不好他家真的要死人了才這麼趕」；不過也有不少網友反駁「萬一因為他擋住急診室而造成別人錯失急救時機，那怎麼算？」、「用病床包圍呀」、「林口多的是開高級車卻老愛在路邊亂停的」。

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關鍵字：海神,瑪莎拉蒂,林口,長庚,急診室

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