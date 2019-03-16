女孩覺得男生30歲該賺多少錢？　網：30歲才100萬很慘

▲有網友詢問男生30歲該賺多少錢，引發網友的討論。（圖／翻攝自網路）



生活中心／綜合報導

幾歲該達到多少年薪，永遠是男性心中最在意的議題，就有網友在PTT女生板（WomenTalk）發文詢問，女孩兒覺得男生30歲應該賺多少錢，想不到竟然有網友表示，「30歲才100萬很慘」。

網友發文指出，「想請問一下各位女孩兒覺得男生30歲該賺多少一年呢？我自己大概是快破百，不知道女生是否會把年薪放進擇偶條件內」。

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有網友回應表示，同學跟她先生結婚時，剛退伍、無業，一年後年薪破百，給你參考，重點結婚時待業中，所以年收你還是自己存起來吧，與其有空發文問，還不如聯誼認識人、交友、跟期待的對象聊天還比較務實。

另外有網友回應表示，不想鞭你，但是勸你放下「我賺多少多少，怎麼都沒妹子來認識我？」這種思維普遍存在於一些大公司的工程師腦子裡，因為錢是你的工具，不是你本身，女生決定要不要跟你在一起，看的還是你本身是怎樣的人，只是如果你有銀彈護身會有優勢，另外年薪破百是加班換來的嗎？很多工程師被分手的原因就是因為太常加班，沒時間陪妹子感覺被冷落。

網友在推文中留言表示，「才100的話很慘吧 120-150差不多」、「直接講伶盃（你爸）很有錢還不快貼上來，不是很好嗎？」、「破百有什麼難，要不要破只是個人人生選擇而已吧。把年薪當作要擇偶標準其實是很可悲的事情」、「講直接一點，我身邊一堆月薪三萬的都有老婆了，你會沒信心？」、「用錢來衡量生活的價值觀 我就非常不能認同了」。