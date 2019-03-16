郭國文勝選「賴神還是贏過韓流」 保住新系台南命脈

▲台南市立委補選經激烈角逐，民進黨郭國文勝選，前行政院長賴清德，在最後關鍵時刻以「肉聲」聲嘶力竭輔選郭國文，成功遏阻「韓流」效應，為民進黨新系保住台南命脈，應居首功。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／特稿

台南市立委補選經激烈角逐，民進黨郭國文勝選，在綠營支持者回流支持、投票率提高、棄保策略奏效，有效鞏固綠營基本盤，其中負責輔選郭國文的前行政院長賴清德，在最後關鍵時刻以「肉聲」聲嘶力竭輔選郭國文，成功遏阻「韓流」效應，為民進黨新系保住台南命脈，應居首功。

台南市第二選區立委補選，分別有民進黨提名的郭國文、國民黨謝龍介，以及退出民進黨、以無黨身分參選的「最強村姑」陳筱諭，與無黨籍楊筱如、吳炳輝、徐國棟等6人參選。

台南市立委第二選區，包括七股、佳里、麻豆、善化、大內、玉井、楠西、西港、安定、新市、山上、新化、左鎮、南化，這些地區都是傳統綠營票倉，可說是「綠到出汁」的地區，且此次是補選台南市長黃偉哲的立委職缺，原本被綠營視為順理成章「無縫接軌」的選舉。

未料，民進黨在提名郭國文參選的過程中，被同黨陳筱諭認為民進黨徵召模式提名不公，指新潮流「全碗捧去」，以黑箱作業做掉她，憤而退黨參選，造成泛綠分裂。

陳筱諭是在地台南麻豆人，母親郭秀珠曾任台南縣副議長、合併後的第1屆台南市議員，此次尋求連任意外落馬，但深耕地方數十年，組識動員能力不容小覷，以她3月2日舉行競選總部成立時，二選區有百餘位里長出席，造成民進黨郭國文頗大壓力。

陳筱諭有「最強村姑」美譽，年輕貌美，相傳退黨後，有意尋求結盟白色力量，藉柯p力量加持，加溫自己選情，但一直未獲回應，為結合深綠力量，陳筱諭選前喊出，「特赦阿扁」主張，以拉攏「阿扁」相關勢力，喊出只有社會和解、台灣團結，藍綠才有可能合作拼經濟！這一切，就從「特赦阿扁總統」開始做起，邁出社會和解的第一步，展現台灣團結的新契機，此舉也發揮不少效果，的確讓陳筱瑜選情聲量增大不少。

但陳筱諭的「阿扁牌」在選前最後時刻，前總統陳水扁親自公開向綠營支持者喊話，呼籲集中選票支持民進黨唯一提名的郭國文，否則阿扁、賴清德及黃偉哲3人將無法在台南「站起」，令陳筱諭氣得跳腳，認為這是民進黨「脅迫」阿扁的結果，並非阿扁的真心話，但選情受到衝擊已是不爭的事實。雖然選前最後一天，柯ｐ以影片表達鼓勵支持，從其得票不到1萬票，顯示仍難以挽回局勢。





國民黨候選人謝龍介，除是政治名嘴、現任台南市議員外，也是國民黨台南市黨部主委，尤其對前台南長賴清德說出「一生監督他一人」更是提升個人全國知名度。此次台南市國民黨找不到適當人選出來選立委，謝龍介即比照韓國瑜模式，由主委之姿投身立委補選。起初謝龍介也是百般不願，言明如有其他適當人選要選，他會全力輔選，因他心知肚明，第二選區是綠營地盤，想勝選是難中之難。

參選後，謝龍介選舉主軸複製韓國瑜的「拼經濟、顧腹肚、人進得來、貨賣得出去，台南發大財」之庶民口號，加上鎖定為農民、漁民、勞工、攤販等「四民」發聲代言，並發動街口演說、介接推銷台南農漁產品到大陸，展現為農漁謀岀路的決心與能力，讓謝龍介的選情扶搖直上，從民調絕對弱勢，到選前甚至有超越郭國文之勢，令民進黨有「輸不得」的壓力。

謝龍介「1斤30元麻豆文旦造成敗市說」，卻在選前發酵，嚴重打擊謝龍介原本聲勢看好的選情，雖然謝龍介全力消毒，但在民進黨強力放送下，成了說不清理還亂的敗選原因之一。

民進黨的郭國文，曾任台南市議員、勞動部政次，也是黃偉哲參選台南市長的助選大將，學經歷俱佳，此次立委補選希望遞補黃偉哲立委遺缺，延續民進黨勢力，但陳筱諭的退黨參選，造成泛綠分裂，國民黨謝龍介披掛上陣，實際率農漁民赴大陸搶訂單，來勢洶洶，逼得民進黨傾全黨之力，府、政、黨自蔡英文總統、前行政院長賴清德、民進黨主席卓榮泰等重量級大咖，三天兩頭往台南跑，全力拉抬郭國文選情，甚至賴清德選前喊出「民進黨只剩下一口氣」、將選舉提高成國安等級，「恐中、賣台」言論激化本土意識、企圖營造「藍綠對決」，吸引綠營支持者回流，其目的只有一個，就是台南一定要勝選。

此外，「韓流」效應的強大有目共睹，從立委補選結果來看，「韓流」有如雙刃刀，攻勢凌厲無堅不催，但也造成敵手在生死存亡之際的危機意識，有助團結一致對外，有時也不是絕對有利。

3月16日投票結果，民進黨郭國文出線，以約6萬3千票小贏謝龍介近6萬票，綠營有效讓支持者回流、催高投票率，棄保策略奏效，成功力抗「韓流」效應，終於保住民進黨新系台南命脈，也保住民進黨2020年執政保衛戰的決賽權。

