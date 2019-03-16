守住新北、台南2席立委　羅文嘉哽咽：民進黨只是暫時止血

記者陶本和／台北報導

民進黨在4席立委補選固守新北三重和台南2席。對此，民進黨秘書長羅文嘉16日晚間召開記者會，他語帶哽咽地表示，這是守護台灣民主的勝利，對民進黨來說沒贏，只是暫時止血，未來一年會有更多困難，需要一一去克服。

羅文嘉表示，深深感謝選民，無私的溫暖力量，接下來一年會更漫長、辛苦的路途上，暫時不會孤單，可以團結整合所有相同理念的政黨、組織一起站在捍衛民主的共同目標跟理念一起前進。

羅文嘉表示，新北、台南的勝利，不是民進黨的勝利，是守護台灣民主的勝利，對民進黨來講，沒有贏，只是止血而已，在未來一年會有更辛苦的路、更多的困難需要我們一一克服。

他呼籲黨內當選的同志、及所有的黨公職，未來一年還有很多困難，不管是來自內部還是外部，每個困難都需要像這次一樣，必須更緊密的團結、更堅定腳步，抗拒可能來自各種假消息的包圍，即使在這麼困難的環境裡，依然沒有放棄追求光明的信心。

羅文嘉說，這次補選如果有給民進黨任何訊息，就是我們必須要更緊密的團結在一起，才能克服所有外在的困難，才能真正守衛住現在我們所珍惜、所擁有的民主與自由的價值和制度。

羅文嘉感謝在這次補選過程中，所有團隊的付出，不管是行政院現任的蘇院長，還是前行政院賴院長，在這三個選區中，不辭辛苦，當作自己的選舉一樣，陪著候選人徒步、車掃、拜票，因為有他們的參與與領導，讓整個士氣受到很大的鼓舞。

羅文嘉也感謝這三個補選地區的黨公職幹部，在最後的時刻都站出來，放下個人恩怨或派系競爭，站在共同的理念價值上，度過最辛苦的選戰，這樣的過程也再次告訴我們，個人事小、國家事大，為了這塊土地和共同的未來，所有個人恩怨、私心、競爭，都是可以被放下來的，也只有被放下來，才能追求真正的勝利。

羅文嘉感謝中央黨部所有同仁，卓主席穿梭南北、各界，在他的領導下，在黨最辛苦的時間內，讓黨部維持戰鬥能力，讓地方能夠不因為選情的低迷、去年的挫敗而放棄，感謝主席領導黨部、縣市黨部、所有黨公職，能夠一起默默地付出。

羅文嘉特別感謝蔡英文總統，在這段時間內不斷地給地方幹部最大的鼓勵和支持，讓所有人在第一線衝刺的時候，不會因為困難而放棄、氣餒，這對於本黨的未來一年的困難路上，非常具有意義，他感謝總統在這段時間內對中央黨部、地方黨部、各競選總部的全力支持。

羅文嘉再次強調，這次的補選不是民進黨的勝利，是守護台灣民主的勝利，接下來的選舉過程中，未來不會是民進黨一個政黨的選舉。為了捍衛得來不易的民主價值、對抗來自中國節節進逼，這不是一個民進黨能夠獨力完成的時代任務、使命，必須是所有愛護台灣、腳踩在這塊土地上，不分顏色、背景、意識形態、歷史情感，大家因為共同踩在這塊土地上，一起呼吸自由空氣的所有朋友，大家共同的一場戰役，這場戰役會決定未來台灣是如同今天的台灣一樣，繼續保持文明進步下去，還是如同60年前的西藏或今天的香港一樣，逐步喪失他們的自主和自由。

在彰化選區的結果，羅文嘉表示，非常可惜地沒有辦法贏得勝利，但也要謝謝彰化的同志，包括黃振彥同志及輔選幹部，他們得到了比上次同樣選舉更好的得票率，在2016年的選舉，在同一個選區，本黨的候選人得票率是43.8%，今天黃振彥得票率成長2個百分比，到達45.69%，他相信有努力就會有成果。

羅文嘉表示，對台灣人來講，幾百年來，台灣人從來不是在順心如意的環境下長大，台灣地小山多，但因為有善良和勤奮的人民，今天台灣才能成為在亞洲民主表現最亮麗的一個地方。也因為是這樣，台灣雖然小，整個經貿實力，即使在國際正式外交上數量非常少，在面臨強大中國不斷破壞台灣和其他國家的正式邦交的狀況下，也從來沒有影響台灣與其他國家人民更緊密情感和經濟、社會、文化的交流。

▲民進黨秘書長羅文嘉。（圖／記者季相儒攝）

