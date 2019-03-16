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柯呈枋5千多票差距擊敗對手　保住國民黨彰化唯一一席

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▲▼立法院送高票當選紅榜。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化立委補選，國民黨籍候選人柯呈枋以5千餘票的差距，當選立法委員。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣第一選區立委補選16日舉行投開票，總選舉人數共25萬2529人，設有238個投開票所，補選投票率大約有3.6成，在票票必爭下，綠藍互搶雙方票倉，縣選委會開票結果，柯呈枋以4萬7835票，黃振彥4萬1946餘票，雙方差距5889票，得票率36%，當選立法委員。

▲彰化立委補選，國民黨籍候選人柯呈枋以5千餘票的差距，當選立法委員。（圖／彰化縣選委會提供）

▲彰化立委補選，國民黨籍候選人柯呈枋以5千餘票的差距，當選立法委員。（圖／彰化縣選委會提供）

下午約4時開始，柯呈枋位在和美鎮愛華路的總部就開始聚集關心的人潮，只要看到票數不斷的攀升，選民就拍手叫好，讓個總部呈現一片歡喜叫好聲，柯媽媽也在下午5時到總部，感謝鄉親的支持。

▲彰化立委補選，國民黨籍候選人柯呈枋以5千餘票的差距，當選立法委員。（圖／記者唐詠絮攝）

柯呈枋在下午5時25分許與柯媽媽對現場所有鄉親深深的一鞠躬，感謝熱情支持，並自行宣布當選，現場響起「柯呈枋凍蒜」、「阿枋凍蒜」聲，總部人員燃放鞭炮，送包子和粽子，讓現場氣氛嗨到最高點。

▲彰化立委補選，國民黨籍候選人柯呈枋以5千餘票的差距，當選立法委員。（圖／記者唐詠絮攝）

柯呈枋說，這次的勝選，是國民黨的大團結，他不打口水戰、不打負面選舉，感謝各界長官及鄉親的支持，包括韓市長、盧市長親自到場助選，也錄製「禿子漢子燕子」影音和電話拜票等等，還有更要感謝在選前之夜還有韓市長妻子李佳芬的臨門一腳幫忙協助。

▲彰化立委補選，國民黨籍候選人柯呈枋以5千餘票的差距，當選立法委員。（圖／記者唐詠絮攝）

王惠美在晚間6時許到場，高興的表示新科柯立委行政歷練與資歷都很豐富，未來到立法院之後，相信一定可以協助爭取交通建設及經濟各方面的經費預算，共同推動縣政。▲彰化立委補選，國民黨籍候選人柯呈枋以5千餘票的差距，當選立法委員。（圖／記者唐詠絮攝）

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關鍵字：316補選,彰化立委,國民黨,柯呈枋

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