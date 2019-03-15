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彰化立委補選黃振彥選前之夜　陳其邁、林佳龍站台

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▲選前之夜，交通部長林佳龍與行政院副院長陳其邁到彰化為民進黨籍候選人黃振彥站台。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲選前之夜，交通部長林佳龍與行政院副院長陳其邁到彰化為民進黨籍候選人黃振彥站台。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

為了贏回彰化第一選區，民進黨此次卯足全力，喊出「彰化要燈會政見要實現」，15日選情之夜，候選人黃振彥回防大本營鹿港鎮，請出交通部長林佳龍與行政院副院長陳其邁、前縣長魏明谷等大老站台助選，希望選民互相催票，「票票入匭，將黃振彥送入國會」。

▲選前之夜，交通部長林佳龍與行政院副院長陳其邁到彰化為民進黨籍候選人黃振彥站台。（圖／記者唐詠絮翻攝）

林佳龍首先指出，彰化換人做，竟前縣長魏明谷好不容易爭取到的台灣燈會主辦權拱手讓出，因此彰化補選立委就要選有口碑、第一名的鎮長黃振彥，未來鹿港和美地區得地方建設將與中央互相搭配，做一個最佳夥伴，希望大家互相催票，讓黃振彥成為表現最出色的立法委員。

▲選前之夜，交通部長林佳龍與行政院副院長陳其邁到彰化為民進黨籍候選人黃振彥站台。（圖／記者唐詠絮翻攝）

有暖男稱號的陳其邁，一踏上台便受到鹿港鄉親的熱情歡迎，他說，全世界最好的風場就在彰化，前彰化縣長魏明谷有遠見有眼光，推「風光大縣」風力發電，成為亞洲風場的典範，但新任縣長這麼好的事卻不做，他跟魏明谷選舉雖然落選，但為了彰化未來產業轉型，民進黨一定會更加努力。

▲選前之夜，交通部長林佳龍與行政院副院長陳其邁到彰化為民進黨籍候選人黃振彥站台。（圖／記者唐詠絮翻攝）

陳其邁說，有人屏東燈會他看了5次，他還跟對方說「神經病，看那麼多次」，但因為每次看都有不一樣的感覺，讓屏東縣民流連忘返，成為「我屏東我驕傲」，但彰化卻推掉燈會，要選民一定要選黃振彥，只有他才能重新找回彰化人的驕傲，隨後晚間8點選前之夜結束後，黃振彥在上千名支持者陪同下，提著燈籠在鹿港市區進行千人掃街大拜票，勢必要贏回屬於彰化人的光榮。

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