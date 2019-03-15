4歲女童當木樁人砸頭撞衣櫃　「忘記手機號碼」狠心姨丈活活虐死

▲田尾4歲女童虐死案，狠心姨丈判刑17年。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

發生在2018年5月間，彰化縣田尾鄉4歲林姓女童因父母未婚生子，由阿姨、姨丈照顧，卻慘遭姨丈徒手用曬衣架及拳打女童頭部活活虐死，彰化地檢署依殺人罪、傷害罪等，對施暴的姨丈楊姓男子具體求刑15年，彰化地方法院15日判決楊男17年有期徒刑。

▲田尾4歲女童虐死案，當時引起網友不滿，包圍彰化地檢。

彰化地方法院庭長王義閔指出，被告楊男成年人故意對兒童犯傷害罪，共13罪，各處有期徒刑8月；又成年人故意對兒童犯殺人罪，處有期徒刑15年，法官審酌被害人年僅4歲，無反抗能力，被告動輒以管教為由傷害，而由照片顯示被害人遍體鱗傷，可見生前所受折磨，另被告坦承犯行，又考量被告為輕度智能障礙，檢察官就殺人犯行部分具體求刑15年，法官量處合併應執行刑17年。

▲田尾4歲女童虐死案，當時引起網友不滿，到惡姨丈家中撒冥紙抗議。

檢警調查，楊男去年4月初起至5月中，因不滿林姓女童學習緩慢，每2、3天就徒手或持曬衣架、不求人毆打女童，甚至以拳頭毆打其頭部、將她推撞桌角地板、用腳很踹等，前後累積達13次，每次最長達1小時，案發當天凌晨1時許，因女童背不出阿姨（林妻）手機號碼，楊男竟抓狂拳頭痛擊女童頭部3、4次、將女童推撞衣櫥，女童大哭，楊男再抓起女童從高處重摔床上，反覆丟擲2、3次，當時年僅4歲9個月大的女童不堪頭部重撞，出現昏迷抽搐狀況，阿姨驚見有異、出手阻止，但已來不及，經送醫急救，案發當天女童送醫急救，經開刀急救，仍因併顱內出血及急性呼吸衰竭等傷害，引發中樞神經性休克宣告不治。

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