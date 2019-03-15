影／余天造勢湧三萬人　蔡英文：余天過關，台灣平安

記者林銘翰／新北報導

民進黨三重區立委補選候選人余天15日舉辦「咱攏坐著同隻船」造勢晚會，總統蔡英文率領新北市所有黨籍立委及議員共同站台，蔡英文表示，三重是台灣本土意識最強的地方，呼籲所有人一定要讓「余天過關，台灣平安」，主持人羅致政九時許更聲稱現場已湧入超過三萬人。

蔡英文表示，民進黨在2008年陷入低潮時，余天替民進黨守住北部最關鍵的一席立委，更無條件地民進黨候選人唱歌站台，今天是帶著報恩的心來替余天站台，也呼籲所有鄉親用選票將余天重新送進立法院，也讓民進黨重新再起。

▲余天選前之夜造勢晚會，總統蔡英文致詞。（圖／記者林敬旻攝）



對於近日有農民在電視節目中指控「有超過200萬頓文旦被丟在水庫」，蔡英文表示，這根本是子虛烏有，現在才三月，文旦才剛開花還沒有結果，不可能會有200萬頓的文旦被丟在水庫或溪邊，事後也證明這是假消息。蔡英文說，聽到這件傳聞時感到很心痛，三重有很多人口是從中南部北上工作的，家裡很多父母都是務農的，對手刻意操作這種假新聞壓低我們的農產的價格，對農民傷害很大。

蔡英文強調，將選票投給余天，不僅證明台灣人是知道是非、有公道的，更是幫助台灣的農業，讓假消息可以被壓抑。她強調，讓余天守住關鍵的一席，是保護台灣的民主，台灣人民一定要走出陰霾，在最關鍵的時刻守住台灣。



▼余天選前之夜造勢晚會，總統蔡英文致詞。（圖／記者林敬旻攝）

