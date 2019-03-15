林飛帆現身力挺　余天：別再讓民進黨斷氣

▲余天選前之夜造勢晚會，與總統蔡英文、主席卓榮泰、林飛帆等人同台。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／新北報導

三重區立委補選候選人余天15日舉辦「咱攏坐著同隻船」造勢晚會，除總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、前行政院長游錫堃及黨主席卓榮泰到場支持外，壓軸還爆出「神秘嘉賓」太陽花學運領袖林飛帆。余天說，前行政院長賴清德曾說「民進黨剩下最後一口氣」，所以要拜託所有鄉親「不要再讓民進黨斷氣」。

▲余天激動落淚。（圖／攝影中心攝）



余天表示，去年九合一大選民進黨大敗後已經有在反省，民進黨是所有百姓慢慢養起來的孩子，做錯了就要教訓，不過孩子既然選擇了反省，做父母的就要原諒。對於賴清德稱「民進黨剩下最後一口氣」，余天拜託所有人「別再讓他斷氣」，民進黨會自我反省，自己的政見正是「傾聽民意」。

余天強調，「韓流即將過去，太陽就要升起」，呼籲大家團結，不能讓本土的民進黨再倒下去。余天還說，台灣四周靠海，所有的台灣人同坐在一條船上，更應該同心協力走出陰霾。

▲余天選前之夜造勢晚會，神秘嘉賓林飛帆致詞。（圖／記者林敬旻攝）



▲林飛帆到場支持余天。（圖／攝影中心攝）

壓軸出場的林飛帆則表示，之所以選擇站在這裡，不是為了余天，更不是為了民進黨的選戰緊繃，而是因為「這是一場習近平併吞台灣的前哨站」。林飛帆稱，如果立委補選國民黨四席全拿，代表台灣離「一國兩制」又更近了一步，一中框架下的協議將捲土重來，所以拜託所有選民用手中的選票大聲向北京政權說不。

晚會最後則由蔡英文領軍，率領台上所有人合唱「咱攏坐著同隻船」，營造大團結氣氛，誓言保住三重關鍵一席。

▼余天選前之夜造勢晚會，總統蔡英文致詞。（圖／記者林敬旻攝）

