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新北RailBike宣傳片「深澳灣絮語」驚艷日本　獲影展主席特別獎！

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▲深澳灣絮語導演陳鈺杰昨(14日)親赴日本大阪領獎。（圖／新北觀旅局提供）

▲「深澳灣絮語」劇照。（圖／新北觀旅局提供）

記者羅婉庭／新北報導

深澳鐵道自行車自營運以來廣受好評，新北市政府觀光旅遊局邀請屢獲三金(金馬、金鐘、金穗)導演陳鈺杰操刀主題宣傳片，於有限的成本之下，大力邀請到日本影視紅星青木崇高擔綱主角，中日交流跨海演出「深澳鐵道自行車RailBike－深澳灣絮語」(The Winds of ShenAo Bay)，影片榮獲第一屆日本國際觀光影像節「影展主席特別獎」，更是唯一得此獎項影片。

日本國際觀光影像節策展人木川剛志特別強調：「此觀光影片相當有潛力、具有高度可能性，透過故事的鋪陳、細緻的拍攝手法，讓觀眾完全地融入深澳灣美景之中。影片也象徵著台灣與日本間的友誼，將有利於推廣台日之間的觀光。」

導演陳鈺杰14日親赴日本大阪領獎，相當興奮「深澳灣絮語」獲得殊榮：「影片希望呈現出以旅人角度，不論是否熟識，都願意熱情相助的濃厚人情味。」

看準深澳地區擁有臺灣最美海岸鐵道支線的深澳線、得天獨厚的地理資源，讓導演不計成本出動遊艇、空拍機、攝影團隊更媲美電影規模，以日系風格將陸、海、空美景合而為一，讓深澳搖身一變成為偶像劇片場、唯美的呈現出深澳之美，影片推出破18萬人次觀看，瞬間讓深澳爆紅，網友們紛紛回應：「一定要親自體驗深澳鐵道自行車！」

深澳鐵道自行車，結合了沿岸海景、生態、礦坑、鐵道特色，打造全新的旅遊體驗，喚醒在地歷史的記憶以及人們對山與海的嚮往，更連接深澳漁港、象鼻岩、潮境公園、海洋科學博物館及水湳洞、金瓜石、九份等鄰近景點，觀光旅遊局盼藉由「深澳灣絮語」，向世界宣傳新北之美，完整呈現壯觀海景、深澳灣、漁港等，凸顯浪漫地景特色、雙人雅座。

日本國際觀光影像節於3月13日、14日在大阪工業大學梅田校區舉辦，吸引克羅埃西亞、厄瓜多、斯洛維尼亞、印度、葡萄牙、南非、挪威、希臘、法國、巴基斯坦、菲律賓、祕魯、萬那杜、西班牙、澳門等76國家報名。

▲深澳灣絮語導演陳鈺杰昨(14日)親赴日本大阪領獎。（圖／新北觀旅局提供）

▲深澳灣絮語導演陳鈺杰昨(14日)親赴日本大阪領獎。（圖／新北觀旅局提供）

▲導演陳鈺杰昨(14日)親赴日本大阪領獎。（圖／新北觀旅局提供）

▲「深澳灣絮語」劇照。（圖／新北觀旅局提供）

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關鍵字：深澳鐵道自行車,深澳灣絮語

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