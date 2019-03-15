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少了原創春吶活動　恆春音樂季仍熱鬧可期

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▲▼ 恆春警方邀業者治安座談。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲恆春警分局15日邀請轄區飯店、民宿以及KTV 業者，召開「108年春天音樂季暨安居緝毒預防犯罪宣導座談會」，出席業者很踴躍。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東恆春音樂季即將到來，恆春警分局今15日下午，邀請轄區飯店、民宿以及KTV 業者，在分局三樓禮堂召開「春天音樂季暨安居緝毒預防犯罪宣導座談會」，要求業者善盡社會責任，發現犯罪事證，立即通知警方前往處理，杜絕犯罪發生及擴大，維護地方治安。

▲▼ 恆春警方邀業者治安座談。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼恆春警方邀轄區飯店等加入業者擁抱音樂、拒絕毒品。   

▲▼ 恆春警方邀業者治安座談。（圖／記者陳崑福翻攝）

恆春警方為宣導今年度春天音樂季期間警方治安措施以及實施安居緝毒、防制聚眾鬥毆等各項宣導，今天下午邀集轄區內飯店、民宿業者及ＫＴＶ業者參加，有上百家業者與會，相當熱絡。

恆春警分局偵查隊隊長江啓超在會中，向業者說明如何辨識新興毒品、辨別各種可能涉及不法的客人，還穿插警方查獲刑案的新聞片段，讓與會業者留下深刻的印象，並籲請民眾及業者踴躍加入恆警的「安居緝毒友善通報網」，一旦發現有可疑毒品犯罪，立即向警方通報處理。業者表示全力配合。

另針對近日來社會上層出不窮的聚眾鬥毆案件，嚴重影響社會秩序，警方也責期KTV業者善盡社會責任，發現有聚眾鬥毆紀錄者入內消費時，便立即通報警方前往進行約制，若未配合者將以第三方警政等措施進行處置，警方也會對聚眾鬥毆嫌疑人以妨害秩序罪嫌現行犯進行逮捕、移送偵辦，聲明警方嚴正執法決心，絕對不容危害社會秩序。

分局長楊龍祥說，今年春天音樂季雖少了原創春吶活動，但墾丁地區的美景及度假氛圍始無法取代，預估連續假期期間仍會湧入大批遊客南下度假，警方為了維護音樂季期間民眾的安全及交通順暢，活動期間將編配警力處置突發事故，讓民眾能安全歡度春天音樂季。

ET快訊
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關鍵字：屏東,恆春,音樂季,警察,飯店業者

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