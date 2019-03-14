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爸寶為BMW打老父襲警　才因殺人判18年！直接關到入獄

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▲▼撞死清大「物理奇才」博士生的男子胡家瑞，被依殺人等罪判刑18年，準備入監服刑前夕，又在家中要打老父，還持BB槍攻擊警員 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲胡家瑞身揹殺人、恐嚇、違反藥事法、傷害等多項官司，4月9日將發監執行關18年。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者楊佩琪／台北報導

「爸寶」胡家瑞因撞死清大物理系林姓博士生，被依殺人等罪判刑18年，就在入獄前，又爆毆打父親、拿BB槍攻擊警察。被逮後，胡家瑞態度還相當囂張，認為警方違法逮捕，向法院聲請提審，最後還是被駁回，並被檢方依有反覆再犯之虞聲請羈押。台北地方法院開庭，裁定羈押獲准，胡家瑞得進看守所，被關到發監服刑。

法官認為，胡家瑞直到被檢察官聲押都還否認犯行，但被害人指證歷歷，涉犯傷害罪嫌疑重大。且胡家瑞先前就曾犯過傷害罪，遭檢察官起訴，卻又多次犯下恐嚇、妨害公務等罪。此次與親生父親發生肢體衝突，又對執勤員警施暴，顯然已無法控制自己的情緒，對他人有強烈攻擊意圖，有反覆實施傷害罪之虞，因此裁定羈押。

3年前，胡家瑞在新北市開車撞死清華大學物理系，有「物理奇才」之稱的林姓博士生，被以殺人等重罪判刑18年定讞，預計4月9日入監服刑。但3年來，他不斷闖禍，有辱罵醫師違反《藥事法》，還在法院審理中，還有恐嚇、傷害、違反《槍砲彈藥管制條例》等案，是警方眼中的頭痛人物。

13日中午，為了想買價值700多萬元的BMW M5跑車，胡家瑞和父親大吵，還作勢要毆打父親。實在忍受不住，胡父打電話報警。但員警到場，胡家瑞不理會柔性勸導，竟拿出空氣槍，在員警面前拉滑套、上膛，企圖攻擊員警，當場被員警壓制在地，逮回派出所。

警方偵訊後，將胡家瑞依妨害公務罪移送台北地檢署，不過態度不佳的胡男，質疑警方違法逮捕「警察打人」，向法院聲請提審，只是最後被駁回，得乖乖接受檢察官訊問。複訊後，檢方將胡家瑞聲請羈押，台北地方法院裁定獲准，按規定，胡家瑞得在看守所關到4月9日發監都出不來。

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