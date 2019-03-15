坦承拉Ｋ並交小包的　「態度太積極」警起疑車內再找出大包的

▲屏東縣東港警方在林姓男子駕駛自小客車內查獲100公克Ｋ他命。 （圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣林姓男子被檢舉涉嫌擁有大批毒品，屏東縣東港警方前往緝捕，聞到他駕駛自小客車內飄到愷他命味道，他承認拉Ｋ並交出不到1公克Ｋ毒，由於他實在太配合，反而引起警方懷疑，又在車內查獲100公克的毒品，將他及車內的簡姓男子帶回調查，訊後依毒品危害防制條例送辦，擴大追查毒品來源。

▲▼東港警方查獲林嫌與簡嫌吸毒及持有毒品。

東港分局東濱所所長郭瑾樺接獲情資，指崁頂鄉有人擁有大量毒品，他立刻率多名員警至現場埋伏，於發現民眾所報可疑自小客停下時，警方立刻上前盤查，一打開車門時所長即聞到車內飄出濃厚的毒品愷他命味道。

員警上前盤查時，詢問二男是否有施用毒品時，34歲的林姓駕駛大方承認有施用毒品，還急忙將施用愷他命器具及毒品愷他命0.88公克一小包拿出交給警方。由於他實在太積極在配合，反而引起所長郭瑾樺的懷疑，在車內仔細搜查，在副駕駛椅背裡起出一大包重達100公克愷他命，價值新台幣十多萬元。

警方表示，林嫌急忙交出小包的毒品，原本用來轉移警方的注意力，在警方查獲該包大毒品時，他無奈的深呼吸了一口，將他及32歲的簡姓男子帶回調查，經初步尿液初步篩檢，兩人均呈毒品愷他命陽性反應，他們也坦承吸食毒品及持有毒品，訊後依法送辦。