芒果上有「吉」字不是雷射　「套袋烙印」台灣農友好點子

▲潮州果農潘進連栽種蜜雪芒果，有果皮上「吉字」，可不是雷的喔！（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州鎮果農潘連進，向高雄改良場取得授權的「蜜雪」芒果，已逐漸進入產期，他獨家利用套袋烙印技術，芒果表面上出現「吉」字樣，不僅芒果色澤漂亮，果肉甜美香甜，還外銷香港、澳門。

潘連進說，果皮上烙印的字樣，可不是雷射或是刻上去的，是他花了兩年時間和紙袋公司討論，在套袋上印上深黑的字體，套上芒果後光線無法穿透，經過一段時間就能呈現所要的字樣。

▲▼潘連進（右）和農糧署南區分署長姚志旺。

雖然如此，他透露，但真正操作可花了不少功夫，而蜜雪的果皮底是黃色，慢慢轉成粉紅到紅色，色差比才能展現出字樣，現在技術成功，還能開發出各種字體及字樣，他也測試過其他水果，就蜜雪效果最好。

而蜜雪是潘連進2014年向農改場取得專利權，目前已擴展到6公頃，該品種是愛文的進階版，除了有愛文的香甜可口美味等特色外，比愛文更具抗病力及耐存力，因此吸引不少海外訂單，尤其是香港，已有不少外銷，送台北批發市場拍賣，連續10天最高價，每公斤350元。

潘連進果園共栽種土芒果、夏雪、蜜雪等品種，他把蜜雪當成秘密武器，從3月到7月都是產期，而全台他最早種，也只有他有收成，他要把種苗銷售給想種植的農友也教導他們技術。他的手機0919754319，有興趣農友可和他連絡。

農糧署南區分署長姚志旺關心潘連進的蜜雪生長情形；姚分署長說，芒果品種很多，經過農業專家的研究，不同氣候及環境可以適合不同品種，而目前的蜜雪在愛文前搶先機，勢必造成轟動。