北京故宮咖啡杯「莫蘭迪色＋帝王龍紋」美炸　網催：快出陶瓷的

▲北京故宮紫禁城內的角樓餐廳外帶咖啡杯換上全新外衣。（圖／翻攝自微博／故宮角樓咖啡）

大陸中心／綜合報導

北京故宮頻推出「文青產品」吸引目光，除了化妝品之外，現在位於紫禁城內的角樓餐廳換上全新外帶咖啡杯，全系列共有9種款式，利用古物紋樣、吉服作為設計發想，再加上《延禧攻略》中爆紅的莫蘭迪色，引發一陣打卡潮。還有人像故宮喊話，「快出陶瓷款」要永久保存這系列古典風杯款。

▲北京故宮。（圖／記者曾俊豪攝）

今年農曆春節期間，北京故宮博物院在神武門外開設了「故宮角樓餐廳」，白天供應各式簡餐，晚間結合冬季天冷的特點，提供故宮特色火鍋，雖然火鍋已經不再銷售，但後續推出的文青咖啡杯因「顏值太高」進入熱搜排行榜。

根據了解，故宮利用古物紋樣、吉服作為創意發想，推出吉服宮廷杯、雪慕杯、絲路山水杯、金地彩雲藍龍杯、繡金團紋夔龍杯、團紋梅蘭竹菊杯、石青團紋雲龍杯等高顏值「文青咖啡杯」，引發一陣打卡潮。

▲金地彩雲藍龍杯。（圖／翻攝自微博／故宮角樓咖啡）

幾款文青杯中最具「王者風範」的就屬「金地彩雲藍龍杯」，創意源自故宮博物院清中期藏品「金地緙絲彩雲藍龍紋皮龍袍」，這件皇帝吉服的緙金地用圓撚金線織成，撚金細勻，與九條藍龍形成鮮明對比，滿地纏枝勾蓮使紋樣層次感豐富。杯紋所用之龍為帝王專屬「正龍」，至高無上，猶如「杯中至尊」。​​​ ​​​

▲繡金團紋夔龍杯。（圖／翻攝自微博／故宮角樓咖啡）

承襲《延禧攻略》莫蘭迪配色的「繡金團紋夔龍杯」團紋取自故宮博物院清乾隆年間藏品「藕荷色實地紗綴繡平金八團夔龍單袍」，其萬壽花卉夔龍紋不僅代表君王國泰民安的治國信仰，更有華夏兒女對神州大地的摯愛；拿著這款咖啡杯，有著期許國泰民安的意味。

▲團紋梅蘭竹菊杯。（圖／翻攝自微博／故宮角樓咖啡）

「團紋梅蘭竹菊杯」 出自道光吉服「大紅色緙絲彩繪八團梅蘭竹菊袷袍」，道光一朝服裝的寬碩袖口為清歷代之最，這款吉服的筆觸描繪團紋的工藝更是當朝獨特匠心。

▲石青團紋雲龍杯。（圖／翻攝自微博／故宮角樓咖啡）

「石青團紋雲龍杯」則是以石青色為主，這樣近黑的深藍，商周起成為正統的代名詞。清代帝王的袞服、朝服常以石青色為正裝。團紋取自故宮博物院乾隆時期褂料藏品，石青為底，騰霄九天的白龍配以五彩祥雲，炫麗而不浮誇，將莊重之美盡握於手。

▲絲路山水杯。（圖／翻攝自微博／故宮角樓咖啡）

「絲路山水杯」則是展現絲路文明，通聯世界文化瑰寶的意象。設計取自《絲路山水地圖》，2018年春晚首次面世全球華人後，其不僅是一副出自宮廷畫師的地理圖集，更是一件以吳門畫派青綠山水技法絹繪的藝術珍品。

▲除了以文物作為設計靈感的杯款外，還有一片雪白的「雪慕杯」。（圖／翻攝自微博／故宮角樓咖啡）

一系列文青咖啡杯推出後，立刻吸睛引起關注，但杯身仍是以紙為主要材料，不少網友就對故宮喊話，希望能推出「陶瓷款」讓產品具有環保意義。

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