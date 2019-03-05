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排隊時間長+單價高　北京故宮角樓餐廳「停止供應火鍋」

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▲北京故宮角樓餐廳。（圖／翻攝自北京日報微信）

▲北京故宮角樓餐廳。（圖／翻攝自北京日報微信）

大陸中心／綜合報導

今年的北京故宮變得非常不一樣，不僅在春節前後舉辦「紫禁城裡過大年」展覽，「故宮角樓餐廳」也在大年初一開張迎客，聖旨菜單、萬壽菊花鍋瞬間成為網紅的打卡熱點。不過許多民眾用餐後均表示等餐時間過長、火鍋單價也高；對此，北京故宮博物院院長單霽翔回應稱，天暖將不再賣火鍋，近期餐廳將進行內容調整，為增加飲品及快餐種類。

▲故宮角樓餐廳,故宮火鍋。（圖／翻攝自中新社）

▲北京故宮角樓餐廳散發濃濃宮廷風。（圖／翻攝自中新社）

「故宮口紅」、「上元燈會」、「故宮火鍋」在短短幾個月內，都登上了微博熱搜榜，北京故宮一時間成了最熱話題。今年農曆春節期間，北京故宮博物院在神武門外開設了「故宮角樓餐廳」，白天供應各式簡餐，晚間結合冬季天冷的特點，提供故宮特色火鍋。

▲故宮角樓餐廳,故宮火鍋。（圖／翻攝自中新社）

▲火鍋菜單印成「聖旨」般。（圖／翻攝自中新社）

「故宮角樓餐廳」的火鍋推出後在網路暴紅，一位難求。由於該餐廳晚上5時30分後才供應火鍋，一直營業到晚上10時，不少慕名而來的民眾必須在下午就排隊，才能一邊吃火鍋一邊精美的器皿打卡，過過宮廷劇般的乾癮。對此，消費者褒貶不一，有人認為推廣宮廷飲食文化相當有創意，但也有人認為北京故宮變得太商業化。

▲北京故宮角樓餐廳,故宮火鍋。（圖／翻攝自北京日報微信）

▲該餐廳特色鍋底就是「慈禧萬壽菊花鍋」。（圖／翻攝自北京晚報微信）

對此，北京故宮博物院院長單霽翔透露，「在神武門外推出餐飲，是希望觀眾參觀後，可以有一處文化休閒場所；針對有觀眾反映餐廳晚間排隊等候時間長、價格偏高等問題，隨著天氣漸暖，故宮角樓餐廳將在近期進行內容調整，增加飲品及快餐種類，縮短觀眾等待時間，並提供性價比更高的餐飲，為餐廳增加更多的文化內涵。」

▲入夜後的北京故宮美不勝收。（圖／記者曾俊豪攝）

▲入夜後的北京故宮美不勝收。（圖／記者曾俊豪攝）

消息一出在微博又引起熱議，不少網友紛留言表示「我打心裡心疼故宮，現在借傳統文化東風搞得風生水起，什麼都願意嘗試還是有人罵！」、「這宣揚的也是我們的文化，不知道有什麼不好」；不過也有網友認為「火鍋我認為不合適，提供速食可以給遊客方便」、「商業化也是一種宣傳，我們的品牌，只要合理，有什麼不能接受的」。

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關鍵字：北京故宮,北京故宮博物院,故宮角樓餐廳,火鍋,聖旨

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