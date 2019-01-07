北京故宮網紅彩妝全線停產　合作方急發聲明「仍在預售」

▲北京故宮彩妝全線停產。（圖／翻攝自@故宮淘寶）

大陸中心／綜合報導

宮廷劇近年來掀熱潮，北京故宮博物院也順勢推出許多文創產品，2018年12月還揮軍進入彩妝界。不過「故宮淘寶」5日卻在微博宣布，將下架旗下全部彩妝。對此，合作推出口紅的北京華熙海禦科技有限公司6日急發聲明稱，雙方合作進展順利，預售產品將正常交付。

綜合陸媒報導，「故宮淘寶」5日在微博轉發一則網友評測文表示，「感謝所有聲音，每一條意見都認真閱讀記錄。故宮淘寶原創系列彩妝從外觀到內質仍有很多進步空間，所以決定全線停產，不斷完善，直至把最好的產品推送給大家。已預售出的訂單會在年後陸續發貨，請勿擔心。」

▲北京故宮博物院所推出的「網紅彩妝品」。（圖／翻攝自@故宮淘寶）

「故宮淘寶」解釋停產原因稱，口紅外觀反饋不夠高級，膏體順滑流暢度和顏色都有進步空間。此外，眼影珠光顆粒不夠精細，部分顏色有飛粉現象；腮紅粉色挑人，橙色尚可，而點翠藍色實用度欠佳。

對於北京故宮彩妝品要停產一事，很多網友並不認同，紛在文章下方留言表示「那麼好看你要停產？」、「全線停產，你出來，看我不掐死你」、「還沒買上，怕是再上架要漲價」；不過也有網友力挺稱「這樣國貨才會愈做愈好」，更有不少網友建議，乾脆單獨推出化妝盒、化妝鏡等，「恭喜已經買到的，你們可以珍藏絕版了！這就是『故宮文物』了」。

與「故宮文創」合作推出口紅，在網路掀起熱潮的北京華熙海禦科技有限公司昨晚則在微博發布聲明稱，雙方合作進展順利，產品自2018年12月10日開啟預售，受到消費者的極大喜愛。現產品已滿足交付要求，預訂產品已於2019年1月6日開始向預售期消費者發貨。

聲明中也提到，由於高要求的品控把關，使得製作週期稍長。目前華熙海禦已經增加生產線並調整產能，工廠也加班加點生產，對後續新增消費者訂單的交付週期會大幅縮短。