培育館藏品修護「醫生」　北京故宮將建陸首所「文物醫學院」

▲北京故宮「上元之夜」美不勝收。（圖／記者曾俊豪攝，下同）

記者林柏安、陳政錄／台北－北京連線報導

為吸引遊客，北京故宮在今年春節前後舉辦「紫禁城裡過大年」展覽，紫禁城內張燈結彩，重現當年清廷鼎盛時期「過大年」的風貌。大陸全國政協委員、故宮文物醫院院長宋紀蓉今（3）日在兩會首場委員通道上表示，北京故宮文物醫院將聯合高校建立首個「文物醫學院」，培養更多文物保護需要的人才，將北京故宮收藏的文物修復。

北京故宮去年決定要在2019年春節前後舉辦「賀歲迎祥——紫禁城裡過大年」展覽，共推出886件年節文物展，展覽從1月6日延續至4月7日，文物數量創故宮展覽歷史紀錄。

大陸全國政協委員、故宮文物醫院院長宋紀蓉今天在回答記者「關於故宮如何開展文物保護工作」時表示，今年的「紫禁城裡過大年」一票難求，向沒搶到票的遊客說一聲抱歉；她也稱，這是有史以來展出最多藏品的一次，有將近1千件，許多藏品是還第一次提出庫房，自己在故宮工作多年都沒見過。

▲北京故宮燈會遇上「超級月亮」。（圖／北京青年報）

宋紀蓉表示，北京故宮的這些藏品，要送到故宮文物醫院，讓「醫生」妙手回春。她也強調，「故宮文物醫院也是全球第一所現代化文物醫院，旗下有23個分析機構、16個文物修復工作室，擁有161位文物修復醫生。他們透過建立文物修復檔案，對其傷化、病害，材質進行科學分析檢測後，制訂出科學的最小干預的文物保護方案。」

▲大陸全國政協委員、故宮文物醫院院長宋紀蓉。（圖／翻攝自央視新聞）

至於這些文物怎麼保護修復，宋紀蓉稱，「對文物的保護修復，可能採取保守療法，可能是小手術，也可能是大手術，它們都將在文物醫生精心保護下，更好展示在觀眾面前。」

她也提到，北京故宮收藏有186萬件（套）之多的文物，需要幾代文物醫生的修復完成，才能展現在觀眾面前，「下一步，故宮文物醫院將聯合高校建立首個文物醫學院，培養更多文物保護需要的人才隊伍。」