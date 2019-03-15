快速取得古文物知識！北京故宮攜手華為打造「5G智慧故宮」

▲北京故宮博物院與華為簽署戰略合作協議。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

北京故宮博物院今(15)日與華為在北京簽署戰略合作協議，共同展開打造5G應用示範、建設故宮智慧院區、舉辦人工智能大賽等各方面的合作，同時也進一步推動故宮博物院的數字化、信息化、智慧化建設，讓600歲的紫禁城趨於年輕化。

綜合陸媒報導，北京故宮博物院是世界上參觀人數最多的博物館，接待的觀眾數量已突破1700萬。除此之外，故宮博物院所在的紫禁城，不僅是世界規模最大的木結構建築群，也是世界規模最大的宮殿建築群；從今日起，觀眾們走進故宮便能享受到大頻寬、短時延、無限連接的全方位服務，體驗5G智慧帶來的快感。

▲單霽翔提到，希望每個觀眾都能身臨其境，體驗故宮帶來的樂趣。（圖／記者曾俊豪攝）

事實上，故宮早已建設了覆蓋全院的信息網絡、安全防範監控以及故宮文物藏品和數字資源等管理系統，逐漸走向辦公自動化。另外，博物院內也展開多達10方位的古建築遺產監測工程，建立了年訪問量超過2200萬的官方網站，如今已擁有超過1000萬名粉絲。

過去，故宮研發了下載量超過600萬的App，在博物館的應用研究上也持續展開VR、AR、AI等先進技術。而現在，打造「5G智慧故宮」將成為未來走向，故宮博物院院長單霽翔表示，希望讓遠在世界各地的觀眾都能身臨其境，也希望每一位來到故宮博物院的人都能享受「高速的網絡服務」和「高清視頻內容」，即時獲取眼前古文物、建築的知識鏈及服務信息。

除了讓觀眾享受高速服務之外，還必須隨時隨地做好古文物安全監控，單霽翔表示，「會邀請世界各地的文物醫生、考古學家，展開文物修復及考古調查，利用人工智能技術為文物做鑑定、修復，以及為青少年教育提供更寬廣、有力的知識支撐。」他更讚嘆，「600歲的故宮跟科技的距離從未靠得如此近。」